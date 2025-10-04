Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, admitió que no se jugó bien ante Aldosivi y que hay un bajón. "Quizás se tocó un pico muy alto que no correspondía", dijo

Unión sufrió un traspié en el 15 de Abril 2-0 frente a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura y no pudo escaparse en la cima. Tras el encuentro, el DT Leonardo Madelón habló en conferencia, donde reconoció falencias en el rendimiento y pidió calma en medio de la ansiedad de los hinchas.

“Justo fue un partido como lo queríamos hacer ante un rival directo. El hincha se acostumbró al triunfo y es el primer partido que perdemos de local, por lo que no es un drama. Lo podíamos perder si nos equivocamos y así se dio. Se desdibujó el partido con eso. No tuvimos efectividad. Entiendo a la gente que está ansiosa, pero yo estoy tranquilo y ahora hay que pensar en Santiago del Estero”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El DT destacó la jerarquía del rival y la falta de claridad: “Es un buen equipo Aldosivi y nosotros estuvimos bajos. Esto no es un drama, porque seguimos primeros, pero no le voy a mentir a la gente, porque estamos saliendo de una situación recontra difícil. Se hacen complicados jugar estos partidos y Aldosivi cortó la racha. Rendimos bajos, pero el esfuerzo se hizo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974305554697716211&partner=&hide_thread=false "ESTAMOS PRIMEROS TODAVÍA"



Leonardo Madelón le quitó dramatismo a la derrota de Unión ante Aldosivi, el último en la Zona A del Torneo Clausura.#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/ry1iE6Arfc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2025

Leonardo Madelón, a puro análisis en Unión

Madelón también se refirió a la necesidad de mantener equilibrio: “Hablo siempre con los jugadores y con mi gente de que debemos ser equilibrados para salir. Empezamos con Estudiantes y si perdíamos entrábamos en descenso. Estamos prontos a salir ahora. Quizás este plantel tocó un pico muy alto que no correspondía. Estuvimos muy livianos, pero más allá de eso hubo jugadas claras de gol. No se dio y no hay que llorar. Ponerse rápido de pie para intentar sumar en Santiago del Estero”.

• LEER MÁS: VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

En cuanto a posibles variantes, deslizó que habrá evaluaciones en los próximos entrenamientos: “Es pronto para contestar, pero en el vestuario estuvimos charlando la chance de cambiar algo. Está permitido un bajón y hay chicos que están bien. Mañana (por este sábado) entrenamos con los que no jugaron junto con la gente de tercera. Seguramente puede haber un cambio, pero que sea para mejorar”.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Sobre la actuación de algunos futbolistas y la estrategia rival, aclaró: “Con (Agustín) Colazo entrenamos mucho en esa posición (por izquierda) y le gusta. Le tocó entrar en un partido caliente y perdiendo. Acomodamos algunos lugares. Pero hay un mérito de Aldosivi, que no nos dejó jugar. Farré notó los problemas que podíamos tener y sacaron provecho. Tuvimos chances, pero no fueron muchas. Tranquilos, hay que mantener la calma, porque esto podía pasar. Se cortó una racha linda, pero no mancha nada. Vamos a seguir laburando”.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

También se refirió a la situación física de Marcelo Estigarribia: “Se hizo un estudio de su rodilla y tiene dolor. Le viene costando y no estaba bien para jugar”.

En el análisis colectivo, el DT resaltó una de las debilidades del equipo: “Sufrimos las pelotas paradas, porque no tenemos mucha gente de marca y hay trabajar mucho en eso. Aunque nosotros hicimos goles también así. Es todo muy parejo. Unión está bien, pero en mi caso dolido por cómo salió todo. No me puedo poner a llorar, porque hay que pensar en lo que viene. Soy de dar chances para recomponerse”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974306579894727041&partner=&hide_thread=false "LES HAGO UN COMENTARIO: HAY MÉRITO DE ALDOSIVI TAMBIÉN"



Leonardo Madelón resaltó el partido del Tiburón tras la derrota de Unión.#LaTiraDeTNTSports pic.twitter.com/F2kgb6PcLd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2025

Se calentó Madelón en Unión

Finalmente, Madelón buscó poner la derrota en perspectiva y se molestó un poco ante las pretuntas: “Agarramos un equipo complicado, al que le sumamos un par de jugadores, hicimos una masa que nos llevó arriba, así que tranquilos. Estamos tristes, pero esto sigue. Es una vergüenza linda, porque nos acostumbramos a ganar y es un aprendizaje. El rival no es que nos ganó mal, lo hizo con sus herramientas. Se pone mucho énfasis en la derrota y en meter el dedo en la herida. Con poco logramos esto y aún estamos punteros. Vine a sacar a Unión de una situación compleja y mantenerlo en la categoría. Todo lo que venga después es bueno. Por eso tengo que manejar la ansiedad de todos”.

• LEER MÁS: Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Consciente de la baja en el rendimiento pero convencido de que el equipo está en el camino correcto, Madelón cerró con un mensaje de calma: “Esto podía pasar. Se cortó una racha, pero no cambia nada. Unión está bien y vamos a seguir trabajando”.