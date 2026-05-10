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Madelón: "El equipo puso el corazón, el modo Unión está bien"

El entrenador tatengue destacó el carácter de sus jugadores tras el 2-1 ante Independiente Rivadavia y valoró la clasificación a cuartos de final. “Hoy jugaron con el corazón”, remarcó.

10 de mayo 2026 · 00:17hs
Madelón: El equipo puso el corazón, el modo Unión está bien

Prensa Unión

Unión dio uno de los grandes golpes de los playoffs del Torneo Apertura. En un escenario complicado y ante el mejor equipo de la fase regular, el equipo de Leonardo Madelón mostró personalidad, eficacia y temple para imponerse 2-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza y avanzar a los cuartos de final.

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Tras el encuentro, el entrenador rojiblanco dejó varias frases fuertes en conferencia de prensa y destacó especialmente la actitud de sus futbolistas. “Hoy jugaron con el corazón. Me dieron todo”, afirmó un Madelón visiblemente emocionado por la clasificación.

Madelón y la receta de Unión: “Le cortamos los circuitos”

El DT explicó cómo logró Unión neutralizar a un rival que venía atravesando un momento extraordinario, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

“Nos costó acomodarnos los primeros minutos, pero después le cortamos los circuitos de velocidad. Defendimos bien cuando había que hacerlo y cuando atacamos fuimos prácticos y certeros”, analizó.

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Además, remarcó que el equipo supo convivir con la presión del contexto y del estadio mendocino. “Había 20 mil personas empujando para ellos, pero el equipo hizo foco dentro de la cancha y no le importó lo de afuera”, sostuvo.

El concepto de un Unión “bravo”

Madelón volvió a utilizar una definición muy particular para describir lo que pretende de su equipo en este tipo de partidos decisivos.

“El equipo tiene que ser bravo, rebelde, rabioso, furioso. Vivir el partido. Y hoy Unión fue eso”, disparó el entrenador rojiblanco.

En ese sentido, también elogió el compromiso colectivo y aseguró que el gran mérito del momento pasa por la fortaleza grupal. “La figura es el equipo. No hay una individualidad determinante”, aseguró.

El reconocimiento para Corvalán

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Madelón habló de Claudio Corvalán, quien arrancó relegado y terminó siendo titular en un encuentro clave.

“Hizo silencio, trabajó y hoy habló como un capitán antes del partido. Me pone muy feliz por él”, expresó el DT, quien recordó además que ya lo había dirigido anteriormente y siempre quiso contar con él en otros clubes.

Belgrano, el próximo desafío

Más allá de la euforia por la clasificación, Madelón rápidamente puso la cabeza en el próximo compromiso frente a Belgrano, el martes en Córdoba.

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“Ahora viene otro rival durísimo, que ganó un clásico y viene entonado. Hay que recuperar y seguir creyendo. El modo Unión está bien”, remarcó.

En cuanto al estado físico del plantel, el entrenador llevó tranquilidad aunque admitió algunas molestias normales por el desgaste. “Estigarribia tiene un pequeño desgarrito en el aductor y Cuello terminó cargado, pero el parte es bueno”, cerró.

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