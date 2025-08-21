El Unión de Madelón no sufriría variantes para recibir a Huracán

Unión llevará adelante un ensayo táctico en el estadio, sin lesionados y con grandes chances de repetir alineación frente a Huracán el próximo domingo

El partido entre U nión y Huracán del domingo 24 de agosto marcará para los rojiblancos el inicio de una semana intensa, con tres partidos ante rivales que venían compitiendo en torneo internacionales.

Precisamente uno de ellos quedó eliminado de la Copa Sudamericana y por ende, más allá del impacto anímico, ahora los de Frank Kudelka tendrán que poner todas sus energías en el plano doméstico, con la consigna de ser protagonistas y clasificar a una copa internacional en 2026.

Sin misterios en el campamento rojiblanco

Madelón tuvo varios días para armar el once que salió a jugarle a Instituto. Fue allí donde tocó todas las líneas y en una alta demostración de eficacia, el 4-0 fue más que un triunfo en esta carrera por abandonar el fondo de la tabla anual.

No hubo, más allá de los dolores lógicos de un partido y el desgaste, ningún futbolista que sufriera lesión o suspensión, por lo cual es muy factible que el orientador rojiblanco repita el once inicial que saltó a la cancha en Alta Córdoba.

Recordemos que después el Tate irá vía aérea a Mendoza a jugar contra River, después regresará a nuestra ciudad y el sábado de la semana entrante partirá a Buenos Aires para visitar a Racing.