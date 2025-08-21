Uno Santa Fe | Unión | Unión

El Unión de Madelón no sufriría variantes para recibir a Huracán

Unión llevará adelante un ensayo táctico en el estadio, sin lesionados y con grandes chances de repetir alineación frente a Huracán el próximo domingo

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 08:39hs
El Unión de Madelón no sufriría variantes para recibir a Huracán

Prensa Unión

El partido entre Unión y Huracán del domingo 24 de agosto marcará para los rojiblancos el inicio de una semana intensa, con tres partidos ante rivales que venían compitiendo en torneo internacionales.

Precisamente uno de ellos quedó eliminado de la Copa Sudamericana y por ende, más allá del impacto anímico, ahora los de Frank Kudelka tendrán que poner todas sus energías en el plano doméstico, con la consigna de ser protagonistas y clasificar a una copa internacional en 2026.

LEER MÁS: Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Sin misterios en el campamento rojiblanco

Madelón tuvo varios días para armar el once que salió a jugarle a Instituto. Fue allí donde tocó todas las líneas y en una alta demostración de eficacia, el 4-0 fue más que un triunfo en esta carrera por abandonar el fondo de la tabla anual.

No hubo, más allá de los dolores lógicos de un partido y el desgaste, ningún futbolista que sufriera lesión o suspensión, por lo cual es muy factible que el orientador rojiblanco repita el once inicial que saltó a la cancha en Alta Córdoba.

Recordemos que después el Tate irá vía aérea a Mendoza a jugar contra River, después regresará a nuestra ciudad y el sábado de la semana entrante partirá a Buenos Aires para visitar a Racing.

Unión Huracán Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
union ya tiene arbitro para el cruce de copa argentina ante river en mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

la logistica que proyecto union para los proximos tres partidos en siete dias

La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

leonardo madelon tiene todo claro en union para recibir a huracan

Leonardo Madelón tiene todo claro en Unión para recibir a Huracán

leonardo madelon: con union nacimos el uno para el otro

Leonardo Madelón: "Con Unión nacimos el uno para el otro"

Lo último

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Último Momento
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"