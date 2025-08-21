Para Unión, "La experiencia 15 de Abril", es uno de los eslabones importantes que gestó en el último tiempo, donde se provoca un ida y vuelta entre los fanáticos y el plantel profesional.
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"
En sus redes, Unión comunicó la lista de aquellos socios que vivirán contra Huracán "La experiencia 15 de Abril", una manera distinta de palpitar un cotejo oficial
Por Ovación
Por eso, de cara al compromiso del próximo domingo ante Huracán, la entidad confirmó en las últimas horas que se sortearon 10 socios ganadores, y 10 socios más en calidad de “suplentes”, para que ante cualquier imposibilidad de concurrir por parte de alguno de los ganadores, se continúe con el registro de los socios suplentes.
Los socios ganadores recibirán una comunicación por parte de la administración del club para conocer los detalles de la visita. Asimismo pueden comunicarse a [email protected] para cualquier consulta pertinente.
Es importante mencionar que el club se comunica a los datos registrados en la base de datos de socios, tanto de teléfono celular, fijo o mail. Por eso, este es un motivo más para que los socios mantengan su información actualizada.
GANADORES
Puesto 1: Gilliard Walter Guillermo
Puesto 2: Costa Paula
Puesto 3: Passante Mateo Agustin
Puesto 4: Mazzola Ivan Jesus
Puesto 5: Soda Maria Rosa
Puesto 6: Brochero Florencia Graciela
Puesto 7: Rudolf Emiliano
Puesto 8: Pactat Nestor Andres
Puesto 9: Frascara Leonardo Matias
Puesto 10: Warther Maria Teresa