Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

En sus redes, Unión comunicó la lista de aquellos socios que vivirán contra Huracán "La experiencia 15 de Abril", una manera distinta de palpitar un cotejo oficial

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 09:57hs
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Prensa Unión

Para Unión, "La experiencia 15 de Abril", es uno de los eslabones importantes que gestó en el último tiempo, donde se provoca un ida y vuelta entre los fanáticos y el plantel profesional.

Por eso, de cara al compromiso del próximo domingo ante Huracán, la entidad confirmó en las últimas horas que se sortearon 10 socios ganadores, y 10 socios más en calidad de “suplentes”, para que ante cualquier imposibilidad de concurrir por parte de alguno de los ganadores, se continúe con el registro de los socios suplentes.

Los socios ganadores recibirán una comunicación por parte de la administración del club para conocer los detalles de la visita. Asimismo pueden comunicarse a [email protected] para cualquier consulta pertinente.

Es importante mencionar que el club se comunica a los datos registrados en la base de datos de socios, tanto de teléfono celular, fijo o mail. Por eso, este es un motivo más para que los socios mantengan su información actualizada.

LEER MÁS: Eligió quedarse en Unión, a pesar de no tener lugar en el plantel profesional

GANADORES

Puesto 1: Gilliard Walter Guillermo

Puesto 2: Costa Paula

Puesto 3: Passante Mateo Agustin

Puesto 4: Mazzola Ivan Jesus

Puesto 5: Soda Maria Rosa

Puesto 6: Brochero Florencia Graciela

Puesto 7: Rudolf Emiliano

Puesto 8: Pactat Nestor Andres

Puesto 9: Frascara Leonardo Matias

Puesto 10: Warther Maria Teresa

Unión 15 de Abril Huracán
Noticias relacionadas
union ya tiene arbitro para el cruce de copa argentina ante river en mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

la logistica que proyecto union para los proximos tres partidos en siete dias

La logística que proyectó Unión para los próximos tres partidos en siete días

leonardo madelon tiene todo claro en union para recibir a huracan

Leonardo Madelón tiene todo claro en Unión para recibir a Huracán

leonardo madelon: con union nacimos el uno para el otro

Leonardo Madelón: "Con Unión nacimos el uno para el otro"

Lo último

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Último Momento
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"