Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

En sus redes, Unión comunicó la lista de aquellos socios que vivirán contra Huracán "La experiencia 15 de Abril", una manera distinta de palpitar un cotejo oficial

Para Unión , "La experiencia 15 de Abril", es uno de los eslabones importantes que gestó en el último tiempo, donde se provoca un ida y vuelta entre los fanáticos y el plantel profesional.

Por eso, de cara al compromiso del próximo domingo ante Huracán, la entidad confirmó en las últimas horas que se sortearon 10 socios ganadores, y 10 socios más en calidad de “suplentes”, para que ante cualquier imposibilidad de concurrir por parte de alguno de los ganadores, se continúe con el registro de los socios suplentes.

Los socios ganadores recibirán una comunicación por parte de la administración del club para conocer los detalles de la visita. Asimismo pueden comunicarse a [email protected] para cualquier consulta pertinente.

Es importante mencionar que el club se comunica a los datos registrados en la base de datos de socios, tanto de teléfono celular, fijo o mail. Por eso, este es un motivo más para que los socios mantengan su información actualizada.

GANADORES

Puesto 1: Gilliard Walter Guillermo

Puesto 2: Costa Paula

Puesto 3: Passante Mateo Agustin

Puesto 4: Mazzola Ivan Jesus

Puesto 5: Soda Maria Rosa

Puesto 6: Brochero Florencia Graciela

Puesto 7: Rudolf Emiliano

Puesto 8: Pactat Nestor Andres

Puesto 9: Frascara Leonardo Matias

Puesto 10: Warther Maria Teresa