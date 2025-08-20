Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

La AFA dio a conocer la designación arbitral para el cruce de los octavos de final de la Copa Argentina entre River y Unión en el Malvinas Argentinas de Mendoza

20 de agosto 2025 · 18:19hs
La AFA dio a conocer este miércoles la designación arbitral para el duelo entre River y Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo jueves 28 de agosto, a las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El encargado de dirigir el encuentro será Andrés Gariano, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso como asistente número uno y Facundo Rodríguez como asistente número dos. El cuarto árbitro será Matías Billone.

El cruce entre el Millonario y el Tatengue será uno de los más atractivos de esta instancia, con dos equipos de buen presente que buscarán seguir avanzando en el certamen federal, que ofrece no solo prestigio, sino también un lugar en la Copa Libertadores 2026 para el campeón.

Es importante recordar que, como sucede en la Copa Argentina, no habrá VAR, por lo que las decisiones del equipo arbitral en el campo de juego serán definitivas.

Gariano controlará River-Unión por Copa Argentina.

¿Cómo le fue a Unión con Andrés Gariano?

Dirigió siete veces a Unión, con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. La última vez: 11 de marzo de 2025, en la caída como visitante ante Independiente Rivadavia por 2-0.

