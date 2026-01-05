Uno Santa Fe | Unión | Unión

Final anunciado: Claudio Corvalán negocia su salida de Unión

Claudio Corvalán no será tenido en cuenta por Leo Madelón en Unión, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Trabaja apartado y cuenta con dos ofertas.

5 de enero 2026 · 08:25hs
La situación de Claudio Corvalán en Unión dejó de ser una incógnita y pasó a ser una certeza. El defensor, que fue capitán y uno de los referentes durante el ciclo de Cristian “Kily” González, quedó definitivamente fuera de los planes de Leonardo Madelón, quien tras el cierre de la temporada 2025 le comunicó al jugador que no será tenido en cuenta para el próximo año.

El escenario se había anticipado en la segunda parte del año pasado, cuando Corvalán perdió terreno y protagonismo, pero ahora la decisión es concluyente y marca el cierre de una etapa extensa en el club rojiblanco.

Entrena apartado y espera una definición

Corvalán tiene contrato vigente con Unión hasta el 31 de diciembre de este año, aunque el viernes pasado inició la pretemporada trabajando de manera diferenciada, al margen del plantel profesional, mientras se resuelve su situación contractual.

Lo concreto es que Madelón no lo considerará futbolísticamente, por lo que el defensor busca una salida anticipada. Para ello, deberá alcanzar un acuerdo con la dirigencia respecto a los meses de contrato que aún le restan, un paso clave para poder definir su próximo destino.

El mercado empieza a moverse

En el plano deportivo, el nombre de Corvalán ya comenzó a circular. Quilmes, club en el que se formó futbolísticamente, aparece como una de las posibilidades concretas, mientras que Godoy Cruz también lo tiene en carpeta, en el marco de un ambicioso armado del plantel con el objetivo claro de pelear el regreso rápido a la Primera División.

Por ahora, no hay definiciones formales, pero el interés existe y el defensor evalúa opciones para continuar su carrera con continuidad.

Una etapa extensa y números que lo respaldan

Más allá del desenlace, Corvalán deja una huella importante en Unión. Desde su llegada, fue protagonista en distintos ciclos y acumuló una extensa cantidad de partidos oficiales:

-219 partidos disputados

-3 goles convertidos

Distribuidos a lo largo de ocho temporadas, con presencia en torneos locales, copas nacionales e internacionales, números que reflejan su regularidad y vigencia durante varios años en el club.

Un cierre que parece inevitable

El presente marca que el camino de Corvalán y Unión está próximo a separarse. Sin lugar en la consideración del entrenador y con contrato vigente, el defensor transita un compás de espera, negociando su salida y analizando alternativas.

El capitán de una etapa importante ya no forma parte del nuevo proyecto. Ahora, el desafío será encontrar el mejor acuerdo posible para cerrar un ciclo que supo ser protagonista en Santa Fe y abrir una nueva página en su carrera.

