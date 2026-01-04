Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Racing le mejoró las condiciones salariales a Matías Tagliamonte, con lo cual definitivamente Unión deberá buscar a otro arquero para el 2026.

4 de enero 2026 · 11:28hs
Quedó despejado cualquier tipo de especulación en Santa Fe: Matías Tagliamonte no regresará a Unión. El arquero que tuvo un destacado paso por el club durante la temporada 2025 cerró un nuevo acuerdo económico con Racing, mejoró sustancialmente su contrato y continuará en Avellaneda, donde será parte del plantel profesional en 2026.

LEER MÁS: Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

De esta manera, Unión queda definitivamente fuera de la carrera por el guardián, más allá del deseo que existió en la dirigencia rojiblanca de ejecutar la opción de compra tras su muy buen rendimiento.

El acuerdo que bajó el martillo

Luego de varias charlas entre el representante del arquero y la dirigencia de Racing, Tagliamonte consiguió la actualización salarial que pretendía, ya que sus ingresos habían quedado desfasados. El entendimiento incluyó, además, la extensión del vínculo hasta diciembre de 2028, cuando originalmente vencía a fines de 2027.

“Ya se arregló todo”, confirmaron desde el entorno del jugador, quien este sábado por la tarde se reincorporó con normalidad a los entrenamientos del equipo de Gustavo Costas.

Unión quiso, pero no llegó a tiempo

El Tatengue tenía la intención de quedarse con Tagliamonte, cuyo préstamo había sido muy valorado por el cuerpo técnico y la dirigencia. La opción era clara: 100.000 dólares de adelanto antes del 30 de noviembre, como parte de una operación mayor por el 70% de la ficha.

Sin embargo, ese pago no se realizó dentro del plazo establecido. Posteriormente, Unión envió una nota a Racing para intentar abrir una negociación, pero desde Avellaneda fue tajante la respuesta: no estaba en venta, ya que el club necesitaba al arquero tras la salida de Gabriel Arias a Newell’s.

El contexto en Racing que cerró la puerta

La decisión de Racing también estuvo directamente ligada a su realidad deportiva. Con Arias fuera del club, la Academia recuperó a Tagliamonte sin necesidad de salir al mercado, para que sea el primer suplente de Facundo Cambeses.

El cuerpo técnico valora que el arquero ya conoce el club, el día a día y la exigencia, por lo que no necesitará adaptación. Además, en Avellaneda entienden que Cambeses puede seguir siendo convocado a la Selección, lo que le abriría oportunidades concretas a Tagliamonte.

Un paso sólido por Santa Fe

Más allá de cómo terminó la historia, el paso de Tagliamonte por Unión dejó una huella positiva. Atajó en 22 partidos, recibió 16 goles y mantuvo 12 vallas invictas, números que reflejan su solidez.

Fue figura en la Copa Argentina, donde se convirtió en héroe al atajar penales decisivos ante Rosario Central y Defensa y Justicia, y ayudó a que el equipo alcanzara los octavos de final de los playoffs, instancia en la que cayó ante Gimnasia.

Página cerrada para Unión

Con el nuevo contrato firmado y su continuidad asegurada en Racing, Unión ya sabe que no habrá segunda parte. El mercado obliga ahora al club rojiblanco a mirar hacia adelante y resolver el arco con otras alternativas, mientras Tagliamonte inicia una nueva etapa en Avellaneda, con estabilidad contractual y un rol definido.

LEER MÁS: Unión avanza a paso firme y podría sumar al arquero Matías Mansilla

La historia fue clara: hubo intención, hubo rendimiento, pero no hubo tiempo ni margen económico. Y en el fútbol, eso suele ser determinante.

Fuente: con información de Racing del Alma

