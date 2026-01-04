Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión movió sus fichas bajo los tres palos y espera por Matías Mansilla

Unión hizo una propuesta formal para sumar al arquero Matías Mansilla, y espera por la respuesta de Estudiantes. ¿Qué pretende el golero?

4 de enero 2026 · 11:41hs
Con el mercado de pases en marcha y una necesidad clara en el arco, Unión aguarda una definición por Matías Mansilla, el arquero que pertenece a Estudiantes y aparece como la principal alternativa para reforzar un puesto sensible de cara a la temporada 2026. El Tatengue ya elevó una oferta formal de préstamo y ahora resta la respuesta desde La Plata.

La urgencia rojiblanca no es casual: Matías Tagliamonte regresó a Racing tras finalizar su cesión y Tomás Durso fue repescado por Atlético Tucumán, por lo que el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón quedó sin sus dos arqueros principales del último semestre.

La situación contractual de Mansilla y la decisión de Estudiantes

En las últimas semanas, la dirigencia de Estudiantes decidió interrumpir el préstamo que Mansilla tenía con Atlético Tucumán, utilizando una cláusula a su favor. De esta manera, el arquero debería presentarse el 7 de enero en City Bell para iniciar la pretemporada con el Pincha.

Sin embargo, el contexto deportivo no juega a su favor. Con Fernando Muslera proyectado como titular, las chances de sumar minutos aparecen muy reducidas. En ese escenario, el propio Mansilla prioriza la posibilidad de competir, algo que hoy Estudiantes no puede garantizarle.

Además, en La Plata miran el caso con una lógica de mercado: el vínculo del arquero finaliza a fin de año y la intención es transferirlo o cederlo con opción de compra, para recuperar parte de la inversión realizada cuando llegó desde Central Córdoba de Santiago del Estero, tras su paso por Patronato.

Unión, con una propuesta concreta

Entre las alternativas que surgieron, Unión es uno de los clubes que avanzó con mayor firmeza. Todas las ofertas recibidas por Estudiantes fueron bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, y las más concretas llegaron desde Deportivo Cali y el Tatengue.

El club santafesino, con Madelón al frente del proyecto, formalizó el pedido y desde Estudiantes solicitaron algunos días para analizar la propuesta antes de dar una respuesta definitiva.

Un dato no menor es que el cuerpo técnico de Unión conoce bien a Mansilla, ya que compartieron plantel en Santiago del Estero, un antecedente que pesa al momento de elegirlo como prioridad para reforzar el arco.

Un arco a reconstruir en Santa Fe

La salida simultánea de Tagliamonte y Durso dejó a Unión obligado a rearmar el puesto desde cero, y por eso la llegada de Mansilla aparece como estratégica. Con rodaje reciente en Primera División y experiencia en equipos que pelearon objetivos importantes, el arquero reúne el perfil que busca el entrenador.

En La Plata entienden que difícilmente Mansilla se quede como suplente y todo indica que volverá a salir cedido, aunque con una condición clave: renovar y extender previamente su contrato, para evitar repetir situaciones contractuales desfavorables como la vivida con Atlético Tucumán.

Por ahora, la pelota está del lado de Estudiantes. Unión ya hizo su movimiento y aguarda una respuesta que podría destrabar una de las prioridades del mercado rojiblanco. Mientras tanto, Mansilla espera una resolución que le permita lo que más busca: continuidad y competencia.

