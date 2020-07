Franco Calderón habló de sus deseos a corto plazo con Unión

Franco Calderón fue una de las grandes apariciones de Unión en lo poco que jugó el equipo de manera oficial a lo largo de 2020. Tuvo que ingresar de apuro ante la venta de Yeimar Gómez Andrade y supo amoldarse enseguida a las necesidades de Leonardo Madelón.

Por ahora en Hermoso Campo (Chaco) su pueblo natal, el defensor rojiblanco charló con radio Sol 91.5 y en el inicio confesó que "tenía pensado en unos días pegar la vuelta a Santa Fe por el tema de cómo está el coronavirus en Chaco".

Más adelante reconoció que "estoy trabajando con un permiso del Intendente (NdR: Diógenes Requena), me manejo con los procolos y el material que me envía el profe, en Santa Fe lo haré de la misma manera en el lugar que tenga que correr".

Cuando debió ahondar en detalles la modalidad de entrenamiento, el juvenil rojiblanco disparó: "Cuando le pedí al Intendente entendió mi situación, no tuvo dudas en dejarme porque acá los fútbol 5 no están habilitados. Voy todos los días y hago mi rutina".

Al momento de volver a repasar su llegada a Unión, Calderón recordó que "en 2016 llegué al club con mi hermano, fui como volante y me tiró después un poco atrás. Me pasaron a marcador central, había jugado en ese puesto. Pero me gustó más de central, sobre la punta derecha. Estaban en ese momento Trionfini, Mosset y Burtovoy como entrenador".

LEER MÁS: En Unión, el último que apague la luz

Está claro que desde su debut, el defensor se entendió muy bien con Bottinelli, conformando la dupla de centrales en la era Madelón. En este sentido, expresó que "me gusta tenerlo como compañero, dentro y fuera de la cancha. Es muy bueno, a todos los chicos nos ayuda, me dio el apoyo si las cosas no salían bien. Que vuelva a intentarlo me decía. Con Argentinos me dijo que él me cubría las espaldas y yo a él. Se trata de eso, y me quedó claro que convivimos con el error continuamente".

Franco Calderón 2.jpg Calderón fue una de las grandes apariciones en Unión durante 2020.

Para luego, agregar: "Sabía que las cosas me iban a salir bien. Estaba concentrado en mi juego, fui compañero mucho tiempo de Yeimar, la rompió en Unión. Tenía que entrar a la cancha y las cosas me iban a salir bien cada partido".

LEER MÁS: Unión y el dilema de los arqueros si sigue Sebastián Moyano

Respecto a lo que vendrá en Unión, ya con nuevo DT, el chaqueño no dudó en decir que "lo físico por ahí no me preocupa mucho, un jugador si se alimenta bien y hace las cosas que el PF nos mandó a cada uno estará bien. La pelota es distinto, yo la pateaba contra la pared, pero se que hay chicos que no lo pueden hacer y se perderá bastante ritmo.

Antes de su despedida, aclaró que "estoy con Marioni, pero hubo un inconveniente y estoy buscando un representante. Mi contrato vence en junio de 2021. Todo fue muy rápido en un corto tiempo. Incluso la salida de Madelón que pensó que irse era lo mejor para el plantel. Ahora con nuevo técnico, que tiene jugadores en vista, se conformará un equipo con otros jugadores, de eso se trata el fútbol".