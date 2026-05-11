La deuda que Unión logró saldar y que genera ilusión pensando en Belgrano

Unión logró un triunfo resonante ante Independiente Rivadavia que le permitió cortar una racha negativa que arrastraba a lo largo de todo el Torneo Apertura

Por primera vez en el Apertura, Unión logró ganarle a un equipo que había terminado arriba en la tabla.

Unión se metió en cuartos de final, venciendo como visitante 2-1 a Independiente Rivadavia, equipo que más puntos había sumado en el Torneo Apertura. La Lepra mendocina había cosechado 34 puntos.

El Tate eliminó a uno de los favoritos a quedarse con el título y este martes visitará a Belgrano. Pero además del resonante triunfo que consiguió, el elenco rojiblanco logró saldar una deuda que arrastraba a lo largo de toda la competencia.

Y es que Unión había ganado cinco partidos en el Torneo Apertura, pero ninguno de ellos ante rivales que terminaron arriba del Tate en la tabla.

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Así las cosas, el Rojiblanco no le había podido ganar a ninguno de los primeros siete equipos de la Zona A. Perdió con Estudiantes (1°) 2-1, empató con Boca (2°) 1-1 e igualó ante Vélez (3°) 2-2.

En tanto que empató frente a Talleres (4°) 1-1 y con Independiente (5°) 4-4. Perdió ante Lanús (6°) 2-1 e igualó contra San Lorenzo (7°) 0-0.