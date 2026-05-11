Uno Santa Fe | Unión | Unión

La deuda que Unión logró saldar y que genera ilusión pensando en Belgrano

Unión logró un triunfo resonante ante Independiente Rivadavia que le permitió cortar una racha negativa que arrastraba a lo largo de todo el Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 08:51hs
Por primera vez en el Apertura

Por primera vez en el Apertura, Unión logró ganarle a un equipo que había terminado arriba en la tabla.

Unión se metió en cuartos de final, venciendo como visitante 2-1 a Independiente Rivadavia, equipo que más puntos había sumado en el Torneo Apertura. La Lepra mendocina había cosechado 34 puntos.

La deuda que logró saldar Unión

El Tate eliminó a uno de los favoritos a quedarse con el título y este martes visitará a Belgrano. Pero además del resonante triunfo que consiguió, el elenco rojiblanco logró saldar una deuda que arrastraba a lo largo de toda la competencia.

Y es que Unión había ganado cinco partidos en el Torneo Apertura, pero ninguno de ellos ante rivales que terminaron arriba del Tate en la tabla.

LEER MÁS: Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

Así las cosas, el Rojiblanco no le había podido ganar a ninguno de los primeros siete equipos de la Zona A. Perdió con Estudiantes (1°) 2-1, empató con Boca (2°) 1-1 e igualó ante Vélez (3°) 2-2.

En tanto que empató frente a Talleres (4°) 1-1 y con Independiente (5°) 4-4. Perdió ante Lanús (6°) 2-1 e igualó contra San Lorenzo (7°) 0-0.

Unión deuda Belgrano
Noticias relacionadas
union, de entrar por la ventana, a ser el unico equipo de la zona a en cuartos de final

Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

union va por otro golpe: ya tiene confirmado dia y hora para el duelo ante belgrano en cordoba

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

el vestuario de union exploto en mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

del blanco, figura y simbolo de union en mendoza: fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Lo último

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Último Momento
Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

Madelón cruza los dedos por un jugador clave antes del choque con Belgrano

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

Ovación
Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón volvió a la cima y la Zona A arde en la Primera Nacional

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe