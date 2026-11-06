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El uno por uno de Unión en el triunfo decisivo ante Vélez en Santa Fe

Unión cumplió con su triunfo ante Vélez y ahora prende velas para que este sábado pierda Gimnasia (M). Varios puntos altos en una marcada mejoría

Mariano Cassanello

Por Mariano Cassanello

6 de noviembre 2026 · 21:41hs
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El uno por uno de Unión en el triunfo decisivo ante Vélez en Santa Fe

UNO Santa Fe| José Busiemi

Unión hizo lo que debía con su triunfo ante Vélez y ahora espera que este sábado Independiente Rivadavia se quede con el clásico ante Gimnasia de Mendoza. Un 2-0 claro, más allá de que el Fortín manejó la pelota, pero fue claro ganador. Sobre todo por lo hecho en el primer tiempo.

Se nota una mejoría en esta recta final del Clausura, después de las cuatro derrotas en fila. Otro dato a no pasar por alto, volvió a terminar con el arco en cero después de 22 encuentros.

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El uno por uno de Unión

Matías Mansilla (6): por primera vez en el campeonato el arquero logró mantener la valla invicta y si bien casi que no tuvo trabajo, cuando intervino lo hizo con solvencia.

Tobías Rubio (6): correcto partido. Estuvo atento en la marca y, si bien no se proyectó demasiado, cumplió con la tarea de cuidar su sector. Fue amonestado por una falta evitable, pero eso no empañó su actuación.

Ignacio Isla (7): tuvo un gran rendimiento. Atento para anticipar y despejar, no se complicó nunca y jugó con suficiencia y aplomo, como si tuviera muchos más partidos encima y no apenas dos como titular. Para destacar lo del defensor.

Juan Pablo Ludueña (7): fue una garantía a lo largo de todo el partido. Junto con Isla, logró neutralizar a Ronaldo Martínez, el goleador del campeonato. Termina el año en un nivel muy alto.

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Lucas Ayala (7): otro que juega como si tuviera muchísimos más partidos de los que acumula. Siempre bien ubicado, sin arriesgar de más ni cometer errores. Mostró solvencia y criterio tanto para marcar como para pasar al ataque.

Julián Palacios (6): tuvo mucho despliegue por las bandas y participó del segundo gol con un pase atrás. Corrió mucho y realizó un importante desgaste físico.

Joaquín Mosqueira (6): fue amonestado rápidamente, pero supo jugar condicionado. Comenzó de menor a mayor y terminó redondeando una actuación aceptable.

Mauro Luna Diale (7): muy buen partido. Se mostró activo, pidió la pelota y también colaboró en la recuperación. Pese a estar amonestado, supo controlarse y no dejó de correr ni de meter.

Brahian Cuello (7): otro de muy buen rendimiento. Rápido para encarar y provocar infracciones, inició la jugada del segundo gol. Además, fue solidario en el esfuerzo, tanto para atacar como para retroceder. Se retiró reemplazado y recibió una fuerte ovación.

Marcelo Estigarribia (8): aunque no convirtió, fue determinante en los dos goles de Unión. Generó el penal y la expulsión de Silvero y, en el segundo tanto, dejó pasar la pelota y luego asistió de taco a Tarragona. Se retiró ovacionado.

Cristian Tarragona (9): marcó los dos goles que le dieron el triunfo a Unión y aportó la generosidad habitual para pivotear, aguantar la pelota y generar contragolpes. Termina el año en un nivel sobresaliente y como máximo goleador del equipo en la temporada.

Tarragona, clave en Unión con su doblete.

Tarragona, clave en Unión con su doblete.

Ignacio Malcorra (6): se posicionó como carrilero por izquierda. Inteligente para administrar la pelota y hacer correr el reloj, también buscó acelerar cuando tuvo espacios para intentar llegar al tercer gol.

Mateo Peresutti: ingresó para colaborar en la recuperación y cumplió con esa función. Se ubicó como el volante más retrasado y aportó equilibrio en el mediocampo.

Eric Ramírez: corrió mucho, buscó profundidad con diagonales y movimientos hacia adelante, pero no encontró situaciones claras para convertir. De todos modos, cada vez que ingresa demuestra actitud y predisposición.

Augusto Solari: tuvo pocos minutos en cancha, pero no logró aprovecharlos. Cada vez que le tocó intervenir lo hizo de manera imprecisa y recibió la reprobación de los hinchas.

Juan de Dios Pintado: ingresó junto con Solari y no tuvo demasiadas oportunidades para proyectarse al ataque, ya que en los minutos finales se concentró principalmente en cuidar su sector.

Unión Vélez Clausura
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