Madelón, tras el triunfo de Unión: "Tengo mucha fe, soy culón y vamos a clasificar"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, destacó la recuperación y se mostró optimista de cara al resultado que necesita este sábado para meterse en los playoffs

Unión hizo su parte. Con una actuación convincente, venció 2-0 a Vélez en el estadio 15 de Abril y cerró la fase regular del Torneo Clausura con tres puntos que le permiten mantener viva la ilusión de clasificarse a los playoffs. Ahora, deberá esperar que este sábado Gimnasia (M) pierda ante Independiente Rivadavia para conseguir el pasaje.

Después del encuentro, el entrenador Leonardo Madelón brindó una extensa conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones. Se mostró satisfecho con la evolución futbolística del equipo, destacó la respuesta de sus jugadores y, sobre todo, transmitió confianza de cara a la resolución de la Zona A. "Tengo mucha fe, me gustó mucho el equipo y volvimos a tener el cero en el arco. Eso es bueno. Hay que esperar mañana (por este sábado) con toda la energía positiva. Les dije a los jugadores que soy culón y que vamos a clasificar", expresó el Francés.

La recuperación futbolística y la fortaleza en casa de Unión

El DT consideró que el equipo terminó mostrando una versión mucho más cercana a la que pretende. Reconoció que hubo un tramo de bajo rendimiento durante el campeonato, pero valoró la capacidad de reacción para recuperar funcionamiento en el momento decisivo. "Fue un equipo más parecido, más trabajado, como nos gusta a nosotros. Los últimos partidos fueron buenos, los pibes estuvieron muy bien y me genera una buena sensación", analizó.

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También hizo hincapié en la importancia de recuperar la fortaleza como local, una deuda que había condicionado las aspiraciones rojiblancas durante el certamen. "Estoy contento porque el equipo recuperó la localía, se hace fuerte en casa. Tuvimos esos partidos con Independiente y Central Córdoba que nos costaron. Hoy estaríamos muy cómodos adentro si no se nos hubieran escapado esos puntos", reconoció.

En esa línea, felicitó a sus futbolistas y a los hinchas por el acompañamiento: "Hay que aprender, creo que todo es aprendizaje. Felicito a los jugadores y a la gente, que alentó siempre".

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El cero en el arco, una señal para lo que viene

Uno de los aspectos que más destacó Madelón fue haber conseguido terminar un partido sin recibir goles, algo que Unión necesitaba recuperar después de una extensa racha con dificultades defensivas. El entrenador explicó que algunos de los tantos recibidos en encuentros anteriores tuvieron componentes circunstanciales, aunque reconoció que el equipo debía seguir mejorando. "Creo que pasamos la turbulencia. A veces los técnicos somos pilotos de tormenta y hay que atravesarla. Por suerte pasó, sumamos y estamos con esperanza", señaló.

Madelón, esperanzado en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Además, valoró la evolución del funcionamiento colectivo y la flexibilidad táctica que consiguió el equipo en las últimas presentaciones. "Es un 4-4-2 súper flexible, no quedás preso de la táctica. Simplemente es orden, equipo corto y después, si tenés una transición porque el rival está mal parado, la hacés. Si está bien ordenado, hay que circular la pelota hasta encontrar un espacio", explicó.

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El respaldo de Madelón para Solari y Fragapane

Otro de los temas que abordó Madelón fue la decisión de volver a convocar a Augusto Solari y Franco Fragapane, que no continuarían y que recibieron algunas reprobaciones de los hinchas durante el encuentro. El entrenador defendió su presencia: "Si ustedes vieran el día a día, son dos pibes fantásticos y es lo que suman al grupo. El fútbol no es solamente lo que ven en la cancha. Yo tengo seis días de convivencia, concentración y entrenamiento. Son jugadores que empujan, ayudan y sirven de ejemplo para los más chicos".

Madelón también se refirió al protagonismo que fueron adquiriendo varios futbolistas surgidos de las inferiores. Destacó especialmente el rendimiento de Lucas Ayala, Ignacio Isla y Tobías Rubio, quienes lograron consolidarse en el equipo durante el tramo final. "Lo muy bueno que tiene Unión es el sustento en inferiores. Hoy te puedo decir que hay con qué. Para 2027 y 2028 hay una proyección muy linda, se está trabajando bien", afirmó.

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En cuanto al futuro del plantel, recordó que tiene contrato hasta junio y que será necesario analizar las necesidades deportivas de cara a la próxima temporada. "Hay que analizar bien y buscar los puestos que vamos a necesitar. Hay muchos chicos que terminan contrato. Yo vivo agudizando el ingenio, pensando quién puede venir, quién quiere venir y qué necesitamos", explicó.

"Yo soy un director técnico de fútbol"

Sobre el final de la conferencia, Madelón fue consultado por las versiones que circularon durante las últimas semanas acerca de su relación con la dirigencia y los cuestionamientos a su continuidad. El entrenador evitó involucrarse en cuestiones políticas y remarcó que su función está exclusivamente vinculada al trabajo deportivo. "Soy un director técnico que contratan para conducir un equipo. Políticamente no tengo nada que ver, nunca me metí ni quiero saber nada de eso. Me gusta el fútbol, amo esta profesión y vivo para esto", sostuvo.

También reconoció que las críticas forman parte de su trabajo y que debe aceptar los cuestionamientos cuando los resultados o el rendimiento no acompañan. "Cuando jugás bien te lo reconocen y cuando jugás mal te tenés que bancar las críticas. Está bien, de eso se trata. Hasta ahí llego. Después, meterme en otras cosas o en algún comentario político no va conmigo. Yo soy técnico de fútbol", cerró.