Ganó y reza: Unión batió a Vélez y le prende velas a Independiente Rivadavia para ir a los playoffs

Con dos goles de Cristian Tarragona, Unión batió a Vélez 2-0 en Santa Fe y tendrá que esperar hasta este sábado para ver si puede entrar a los playoffs

En un partido límite, Unión recibía este viernes a Vélez , obligado a ganar para ilusionarse con avanzar a los playoffs , por la fecha 16 de la zona A del Clausura . Hizo los deberes al imponerse 2-0 con un doblete de Cristian Tarragona, pero como Independiente hizo lo propio ante Riestra, deberá esperar hasta este sábado.

El partido arranco a pedir de Unión, ya que a los 5 minutos, Marcelo Estigarribia presionó la salida de Vélez forzando un penal. El marcador central Thiago Silvero quiso salir jugando y el delantero le robó el balón y, cuando estaba dispuesto a encarar hacia el arco, fue tomado dentro del área. Inexplicablemente el árbitro Andrés Gariano dejó seguir ante el reclamo de todos los jugadores y también de la gente dado que la falta había sido evidente.

¡PENAL PARA UNIÓN EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO Y EXPULSADO SILVERO EN VÉLEZ!



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Sin embargo, el VAR lo llamó y Gariano terminó sancionando penal y expulsó a Silvero. A los 11 minutos, Cristian Tarragona remató al caño derecho y, si bien Tomás Marchioni alcanzó a tocarla, no pudo impedir que ingrese al arco para decretar el 1 a 0.

¡EL GOLEADOR NO FALLA! Tarragona la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Unión vs. Vélez.



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Unión ganaba y jugaba con superioridad númerica, pero el partido se presentaba con Vélez en ataque buscando el empate, aunque dejando muchos espacios en defensa. El Tate apostaba por la contra con campo para correr, aún cuando no terminaba de aprovechar las ventajas que otorga el Fortín. Pero a los 27 minutos, el Rojiblanco anotó el segundo gol.

¡SE DURMIÓ HASTA EL ÁRBITRO Y EL TATENGUE CASI CONVIERTE EL SEGUNDO! Elías Gómez dejó la pelota viva, en el pase regaló la pelota y en el cierre de la jugada Estigarribia le rompió las manos a Marchiori. ¡Atención a la bronca del arquero del Fortín!



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La jugada inició con un centro de Brahian Cuello al segundo palo; astutamente Marcelo Estigarribia dejó correr el balón, Julián Palacios controló dentro del área y metió un pase atrás. El propio Chelo alcanzó a conectar con el taco, pero Cristian Tarragona, debajo del arco, fue quien empujó el balón para establecer el 2 a 0.

¡EL TATENGUE CUMPLE CON SU MISIÓN! Doblete de Tarragona para que Unión se ponga 2-0 vs. Vélez en Santa Fe. Por ahora está afuera de Playoffs pero necesita una mano de Riestra en Avellaneda.



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Sin llegar mucho, Unión aprovechaba los desaciertos de Vélez que, encima, jugaba con tres defensores, ya que cuando fue expulsado Silvero Guillermo, Barros Schelotto no hizo cambios. Aunque después se dio cuenta de las ventajas que daba y metió un defensor para sacar a un extremo y equilibrar el sector defensivo. La más clara para el Fortín fue un tiro libre de Lucas Robertone que pasó cerca del caño izquierdo del arco rojiblanco. El Tate fue eficaz, aprovechó las concesiones otorgadas por Vélez y se fue a los vestuarios ganando por dos goles.

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El segundo tiempo entre Unión y Vélez

En los primeros minutos del segundo tiempo, Unión salió decidido a intentar liquidar el partido presionando más arriba y no dejando que Vélez avance en el campo de juego. A los 6 minutos, Estigarribia estuvo cerca de marcar el tercer gol, pero el violento remate al primer caño encontró la buena respuesta de Marchiori.

Unión contaba con espacios y movía el balón con inteligencia ante un Vélez que defendía como podía. Si bien Unión jugaba bien y controlaba el partido, a los 15 minutos Leonardo Madelon metió el primer cambio haciendo ingresar a Ignacio Malcorra en lugar de Palacios. Segundos después de esa modificación, el que probó con un remate de media vuelta fue Estigarribia, pero el balón se terminó yendo por el fondo de la cancha. A los 17 minutos, Unión volvió a llegar con un pase de Tarragona para que Estigarribia, dentro del área, defina pero remató muy mal y el balón se fue desviado.

“ES UNA FALTA IMPRUDENTE, NO TEMERARIA” La explicación de Gareano al anular la segunda amarilla a Aliendro tras la revisión del VAR.



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Unión era mucho más que Vélez, pero no lograba sentenciar la historia pese a ganar por dos goles y jugar 11 contra 10. Pero a los 20 minutos Cuello de gran partido fue derribado por Rodrigo Aliendro, que estaba amonestado, y sin dudarlo Gariano le mostró la segunda amarilla y la tarjeta roja, sin embargo el VAR lo convocó para reveer la sanción y finalmente el volante quedó en cancha. A los 28 minutos, Madelón metió dos variantes más para refrescar el ataque y el mediocampo con los ingresos de Mateo Peresutti y Eric Ramírez para las salidas de Joaquín Mosqueira y Marcelo Estigarribia.

Cuando se jugaban 36 minutos y luego de una muy buena maniobra, Cuello quedó de frente al arco pero su remate se fue muy cerca del caño derecho. Segundos después, Madelón metió dos cambios más con los ingresos de Augusto Solari y Juan de Dios Pintado para las salidas de Rubio y Cuello.

Unión le ganó a Vélez y después de 22 partidos terminó con la valla invicta. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión terminó siendo muy superior a Vélez e incluso pudo ganar por más goles, de todos modos, fue un triunfazo por el rival que tenía enfrente y, si bien no logró asegurar el ingreso a los playoffs, le queda una chance más: que Independiente Rivadavia le gane a Gimnasia de Mendoza. Pero más allá de eso, lo positivo es la forma en la que Unión termina el Clausura mostrando una versión mejorada y además, logrando algo que no había podido conseguir en todo el torneo: por primera vez mantuvo el arco en cero y eso es todo una novedad.

Formaciones de Unión y Vélez

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Lucas Robertone y Rodrigo Aliendro; Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles: PT 11' y 27' Cristian Tarragona (U).

Expulsado: PT 5' Thiago Silvero (V).

Estadio: 15 de abril.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.