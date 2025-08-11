El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón tocó fondo tras sufrir su tercera caída al hilo, esta vez ante Agropecuario. La realidad numérica que se contrapone con la futbolística.

Colón atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. La caída como local por 1-0 ante Agropecuario, en la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional, profundizó una crisis que ya no admite excusas: tercera derrota consecutiva, segunda en el Brigadier López, y una imagen futbolística cada vez más pobre.

Desde lo matemático, las chances de pelear por un lugar en el Reducido todavía existen, aunque más por aritmética que por convicción. Con 27 puntos, el Sabalero está a 14 unidades de Estudiantes de Río Cuarto, que hoy ocupa el último puesto de clasificación.

Pero el dato más alarmante aparece mirando hacia abajo: la diferencia con el descenso se achicó a 11 puntos sobre Defensores Unidos, el primero de los que perderían la categoría, y con Almirante Brown apenas dos puntos por encima de ese límite.

El calendario que se viene no da respiro:

San Telmo (V)

Chacarita (L)

Defensores de Belgrano (V)

Estudiantes de Río Cuarto (L)

Talleres de Remedios de Escalada (V)

Morón (L)

Estudiantes de Buenos Aires (V)

CADU (L)

Colón, en una crisis futbolística sin salida

La preocupación crece porque, en lo futbolístico, el equipo retrocede fecha a fecha. Con nombres de jerarquía y una de las plantillas más costosas de la divisional, el rendimiento es inexplicable: falta de ideas, errores defensivos reiterados y una alarmante desconexión ofensiva.

Colón ya no solo mira de reojo la zona alta: empieza a sentir de cerca el peso de la lucha por no caer aún más bajo. El tiempo apremia, la confianza se desvanece y cada partido se convierte en una final para un plantel que, sobre el papel, debería estar mucho más arriba.