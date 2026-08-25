Unión tiene una deuda en los primeros tiempos y encuentra su mejor versión después del descanso

Unión muestra dos caras en el Clausura: le cuesta generar durante la primera mitad, pero mejora notablemente tras el entretiempo y consiguió sus dos triunfos.

Unión todavía no logra encontrar una regularidad que le permita afirmarse en el Torneo Clausura, aunque sus estadísticas revelan una tendencia particular. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón suele crecer considerablemente durante los segundos tiempos. La reacción después del descanso se convirtió en una constante y explica buena parte de los resultados que obtuvo durante las primeras fechas del campeonato.

LEER MAS: Unión trabaja con la mira puesta en Sarmiento y Madelón prepara un cambio obligado

Una versión que aparece después del entretiempo

La campaña del Tatengue presenta una marcada diferencia según el momento del partido. Si solamente se contabilizaran los primeros 45 minutos, Unión ocuparía el puesto 26 de la clasificación, con cinco unidades obtenidas gracias a un triunfo, dos igualdades y tres caídas.

En esa etapa inicial, además, el equipo santafesino apenas convirtió un gol y recibió tres. El panorama cambia cuando se analizan exclusivamente los complementos: allí aparece noveno, con nueve puntos, producto de tres victorias y tres derrotas.

La producción ofensiva también mejora de manera considerable. Durante las segundas partes, Unión marcó siete tantos y recibió seis. El dato que más llama la atención es que sus dos triunfos en el campeonato se definieron precisamente durante ese período.

Contra Lanús, por ejemplo, el encuentro llegó sin goles al descanso. Después del entretiempo, Unión logró cambiar su postura, encontró espacios y terminó llevándose el triunfo por 2-1.

La remontada fue todavía más clara ante Aldosivi. El equipo de Madelón se fue al vestuario perdiendo 1-0 en Mar del Plata, pero reaccionó en el complemento y consiguió convertir tres veces para quedarse con una victoria por 3-1.

El desafío de no depender de las remontadas

El empate 2-2 frente a Platense también reflejó esta característica. Unión comenzó la segunda mitad abajo en el marcador, pero consiguió dar vuelta el resultado y ponerse 2-1 arriba. Sin embargo, no logró mantener la ventaja y el conjunto de Vicente López terminó igualando en los minutos finales.

Los demás encuentros también muestran cómo cambia el equipo durante los 90 minutos. Ante San Lorenzo, el gol que determinó la derrota llegó en el complemento, mientras que Central Córdoba consiguió revertir el resultado después del descanso.

Más allá de que las estadísticas no garantizan resultados futuros, los números marcan una tendencia evidente. Unión encuentra mayor profundidad, genera más situaciones y tiene mejores respuestas cuando los partidos ingresan en su segunda mitad.

El gran objetivo para Madelón será conseguir que esa reacción aparezca desde el comienzo. El Tatengue no puede depender permanentemente de corregir sus actuaciones después del entretiempo, especialmente a medida que avance el torneo y los partidos sean cada vez más exigentes.

Por ahora, los números muestran una realidad difícil de ignorar: Unión es un equipo que cambia después del descanso, pero necesita encontrar cuanto antes la manera de jugar con esa intensidad desde el primer minuto.