La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

El vice de Unión, Miguel Del Sel, se refirió al presente y destacó lo importante que sería que Colón también esté en Primera para potenciar el nivel de Santa Fe

En una entrevista con TNT Sports, el vicepresidente de Unión , Miguel Del Sel , se refirió al presente deportivo del club y destacó la importancia de que Colón también esté en la Liga Profesional, no solo por la competitividad sino también por el impacto económico y social de Santa Fe.

Del Sel, conocido por su cercanía con los hinchas, reconoció los pedidos de la gente: “El hincha que no es socio y es fanático te dice ‘poné plata vos que tenés’. Yo le doy todo el tiempo que puedo a Unión. Lo hago ad honorem. Creo que se está hablando más de Unión y ojalá sea aún más. Que todos los clubes crezcan por el rol que cumplen. Pero contra el fanático es imposible”.

image Miguel Del Sel sacó pecho por que se "está hablando más de Unión".

Para Del Sel, se viene un Unión en alza

Sobre los desafíos que atraviesa el fútbol, hizo hincapié en la necesidad de fortaleza y honestidad, más allá de los resultados: “Lo de la Asamblea en Gimnasia no puede ser. Todos quieren que le vaya bien, pero aparecen rachas que te hacen temblar. Igual, no da para que pase esto. Así que hay que ser fuertes y honestos. Cuando hacés las cosas de corazón y empezás a lograr cosas, seguir. Y cuando no se puede, intentarlo igual. Todos quieren lo mismo y alcanzar una estrella, pero no es fácil”.

Del Sel también se refirió a la suerte y la imprevisibilidad del fútbol: “Después está en la suerte, porque a veces pega en el palo y entra o otras sale cambiando todo. El fútbol es así”.

Embed "BUSCAMOS QUE UNIÓN SIGA CRECIENDO"



Miguel del Sel, vicepresidente de Unión, habla de su nuevo rol como dirigente y la exigencia de los hinchas en el fútbol argentino.#PelotaParada pic.twitter.com/aIsu74DZKE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2025

La postura de Miguel Del Sel en Unión sobre Colón

En cuanto a la vidriera deportiva y económica de Santa Fe, resaltó la importancia de que ambos clubes estén en Primera: “Los dos tienen que estar en Primera. Competir ahí arriba te hace crecer mucho más. Ya pasó con Unión estando en la B y Colón en la A, y al revés, y la ciudad se cae porque hay menos hotelería, choripaneros, quioscos. Yo tengo que pensar en la gente y, como ciudadano, quiero que a Santa Fe le vaya bien, y a Unión le irá mejor si Colón está en la A. Después, si están abajo nuestro y no entran al octogonal, es otra cosa (se ríe)”.

Finalmente, Del Sel expresó sus deseos para el clásico y el futuro del fútbol santafesino: “Deseo que Colón vuelva y ganar el clásico, y que Santa Fe pueda vivir otra realidad y no esta. No me agrada esto”.