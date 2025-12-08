Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Si bien Leonardo Madelón los conocía y muy bien de su anterior paso por Unión, en su vuelta el DT los fue relegando y tanto Gamba como Corvalán se van del Tate

Gamba y Corvalán pasaron de ser titulares a no tener lugar con Madelón.

Hasta la llegada de Leonardo Madelón, tanto Claudio Corvalán como Lucas Gamba eran titulares indiscutidos en Unión. Aún cuando el defensor no estaba en su mejor nivel , pero el delantero era de lo más destacado del Rojiblanco.

Ambos jugadores contaban con el respaldo del Kily González , al punto tal que Corvalán era el capitán del equipo. Sin embargo, cuando asumió Madelón, el experimentado defensor fue marginado al banco de relevos y Gamba arrancó de titular y terminó como suplente.

De titulares indiscutidos, a obligados a marcharse de Unión

Pero sin dudas que el caso más paradigmático es el de Corvalán, quien en el Torneo Apertura con el Kily en el banco y luego con Nicolás Vazzoler, jugó 12 partidos como titular sumando 990' en cancha.

No estuvo en cuatro compromisos, en tres de ellos por lesión o suspensión, mientras que contra Central Córdoba fue al banco pero no ingresó, ya que el Kily González puso en cancha un equipo alternativo, porque estaba jugando la Copa Sudamericana.

Sin embargo, con Madelón en el banco, Corvalán apenas sumó 13' en cancha en el Torneo Clausura, ingresando en tan solo dos partidos. Jugó 12' contra Instituto y un minuto ante Aldosivi.

Una diferencia rotunda y que se explica a partir de la decisión de Madelón de no tener en cuenta a Corvalán para el 2026, aún cuando tiene un año más de contrato.

En el caso de Gamba, también hubo diferencias en cuanto a su participación, comparando un semestre y el otro, aunque fue menos notoria que la de Corvalán.

El delantero mendocino jugó los 16 partidos del Torneo Apertura, 10 como titular y sumó 929' en cancha. Pero además fue el goleador del equipo con cuatro goles y brindó dos asistencias.

Mientras que en el Torneo Clausura, disputó 12 partidos, pero solo cinco como titular y estuvo 482' en cancha. Es decir que jugó casi la mitad de los minutos que había tenido en el Apertura.

A diferencia de Corvalán, Gamba finaliza su contrato el 31 de diciembre y se decidió no renovarle, pero igualmente esa decisión tuvo que ver con la idea de Madelón.

Así las cosas, tanto Corvalán como Gamba, pasaron en poco tiempo de ser dos jugadores titulares e indiscutidos a no tener lugar en el equipo y teniendo que marcharse del club.