Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, ¿volverá a pensar en Emanuel Britez tras el descenso de Fortaleza?

Fortaleza, donde Emanuel Britez era gran referente, descendió a la Serie B. El santafesino, ¿tendrá lugar en la reconstrucción de Unión?

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 13:06hs
Unión, ¿volverá a pensar en Emanuel Britez tras el descenso de Fortaleza?

La última fecha del Brasileirao dejó una postal inesperada: Fortaleza, un equipo que en los últimos años había logrado consolidarse en la elite del fútbol brasileño, no pudo evitar el descenso pese a pelear hasta el final. El 4-2 sufrido ante Botafogo, sumado al triunfo de Internacional ante Bragantino, consumó una caída que golpeó fuerte en el elenco cearense. Y en medio de ese impacto, un nombre empezó a resonar con fuerza en Unión: Emanuel Britez.

Emanuel Britez, símbolo de un Fortaleza en caída

El defensor, que en marzo cumplirá 34 años, es uno de los líderes del conjunto tricolor y, pese al descenso, su continuidad no es un hecho menor. Fortaleza apuesta a un inmediato retorno, la Serie B es extremadamente competitiva y cuenta con presupuestos que muchas veces superan a los del fútbol argentino.

LEER MÁS: La dirigencia de Unión sigue sin definir la situación de Diego Díaz

Además, Britez tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo cual hace que cualquier intento por repatriarlo no sea sencillo. Sin embargo, en Unión el escenario invita —y hasta obliga— a pensar alternativas.

El Tate se perfila para una profunda reestructuración en su última línea. Las posibles salidas de Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco y, sobre todo, Valentín Fascendini, dejan al equipo con un vacío difícil de llenar. Leonardo Madelón pretende una defensa sólida, con experiencia, personalidad e identidad, algo que el club perdió con el correr de los últimos mercados. En ese contexto, nadie pasa por alto que el regreso de Britez podría aportar exactamente eso.

Claro que su última convivencia con Madelón no terminó de la mejor manera, pero el tiempo pasó, los escenarios cambiaron y el club necesita referentes que transmitan pertenencia. Britez, surgido de la cantera tatengue y con un marcado sentido de identificación con los colores, aparece como una opción tan ambiciosa como lógica.

El año de Emanuel Britez, en números

Su actualidad respalda su vigencia: en 2025 disputó 28 partidos, sumando 2371 minutos, con un gol y una asistencia. En la Serie A acumuló 18 encuentros y una asistencia en 1598 minutos. Tuvo actividad en la Copa del Nordeste (tres partidos, 209 minutos), en la Copa Libertadores (tres, 249 minutos) y en el Campeonato Cearense (cuatro juegos, un gol en 315 minutos). Solo la Copa de Brasil lo tuvo sin participación.

LEER MÁS: Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

Mientras Fortaleza procesa el golpe y reajusta su proyecto, en Santa Fe el apellido Britez vuelve a tomar fuerza. Unión necesita reconstruir su columna vertebral y recuperar rasgos que la hinchada reclama desde hace tiempo. En ese proceso, el retorno de un viejo conocido podría transformarse en una pieza clave… si es que las condiciones permiten que ese anhelo empiece a tomar forma.

Unión Emanuel Britez Fortaleza
Noticias relacionadas
Gamba y Corvalán pasaron de ser titulares a no tener lugar con Madelón.

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Diego Díaz sigue esperando, dado que la dirigencia de Unión aún no hizo uso de la opción por el 80% de su pase.

La dirigencia de Unión sigue sin definir la situación de Diego Díaz

union se mueve en silencio: spahn viaja a buenos aires en busca del nuevo secretario tecnico

Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

union vuelve a poner sus ojos en el volante rodrigo saravia

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Lo último

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Último Momento
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Colotto: Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando

Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"