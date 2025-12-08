Unión, ¿volverá a pensar en Emanuel Britez tras el descenso de Fortaleza?

Fortaleza, donde Emanuel Britez era gran referente, descendió a la Serie B. El santafesino, ¿tendrá lugar en la reconstrucción de Unión?

La última fecha del Brasileirao dejó una postal inesperada: Fortaleza, un equipo que en los últimos años había logrado consolidarse en la elite del fútbol brasileño, no pudo evitar el descenso pese a pelear hasta el final. El 4-2 sufrido ante Botafogo, sumado al triunfo de Internacional ante Bragantino, consumó una caída que golpeó fuerte en el elenco cearense. Y en medio de ese impacto, un nombre empezó a resonar con fuerza en Unión : Emanuel Britez.

El defensor, que en marzo cumplirá 34 años, es uno de los líderes del conjunto tricolor y, pese al descenso, su continuidad no es un hecho menor. Fortaleza apuesta a un inmediato retorno, la Serie B es extremadamente competitiva y cuenta con presupuestos que muchas veces superan a los del fútbol argentino.

Además, Britez tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo cual hace que cualquier intento por repatriarlo no sea sencillo. Sin embargo, en Unión el escenario invita —y hasta obliga— a pensar alternativas.

El Tate se perfila para una profunda reestructuración en su última línea. Las posibles salidas de Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco y, sobre todo, Valentín Fascendini, dejan al equipo con un vacío difícil de llenar. Leonardo Madelón pretende una defensa sólida, con experiencia, personalidad e identidad, algo que el club perdió con el correr de los últimos mercados. En ese contexto, nadie pasa por alto que el regreso de Britez podría aportar exactamente eso.

Claro que su última convivencia con Madelón no terminó de la mejor manera, pero el tiempo pasó, los escenarios cambiaron y el club necesita referentes que transmitan pertenencia. Britez, surgido de la cantera tatengue y con un marcado sentido de identificación con los colores, aparece como una opción tan ambiciosa como lógica.

El año de Emanuel Britez, en números

Su actualidad respalda su vigencia: en 2025 disputó 28 partidos, sumando 2371 minutos, con un gol y una asistencia. En la Serie A acumuló 18 encuentros y una asistencia en 1598 minutos. Tuvo actividad en la Copa del Nordeste (tres partidos, 209 minutos), en la Copa Libertadores (tres, 249 minutos) y en el Campeonato Cearense (cuatro juegos, un gol en 315 minutos). Solo la Copa de Brasil lo tuvo sin participación.

Mientras Fortaleza procesa el golpe y reajusta su proyecto, en Santa Fe el apellido Britez vuelve a tomar fuerza. Unión necesita reconstruir su columna vertebral y recuperar rasgos que la hinchada reclama desde hace tiempo. En ese proceso, el retorno de un viejo conocido podría transformarse en una pieza clave… si es que las condiciones permiten que ese anhelo empiece a tomar forma.