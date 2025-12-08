Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

Luis Spahn viajará a Buenos Aires para cerrar la llegada del nuevo secretario deportivo de Unión, figura obligatoria de cara el 2026.

La dirigencia de Unión abrió una semana clave en la reestructuración deportiva que pretende encarar antes de fin de año. El presidente Luis Spahn tiene previsto viajar en los próximos días a Buenos Aires con un objetivo concreto: abrochar al nuevo secretario técnico, un cargo que, además de ser prioritario para el Tatengue, será obligatorio en todo el fútbol argentino a partir de 2026 por disposición de la AFA.

La intención del mandatario rojiblanco es no dejar para enero una decisión que ya consideran estratégica, sobre todo en un contexto donde Unión debe rearmar su plantel, definir situaciones contractuales y acompañar el proyecto que encabeza Leonardo Madelón.

Peratta, Armando y Zurbriggen: nombres que sonaron pero quedaron en segundo plano

En las últimas semanas surgieron varios candidatos, aunque ninguno terminó de consolidarse como opción firme. El primer apellido que circuló fue el de Sebastián Peratta, exarquero y actual director deportivo de Independiente Rivadavia de Mendoza. Su buen trabajo en la institución cuyana lo colocó rápidamente en el radar tatengue, pero desde el entorno del exguardameta aseguraron que seguirá en la Lepra, que encara una histórica participación en la Copa Libertadores 2026, motivo suficiente para descartar cualquier salida.

Otro nombre mencionado fue el de Raúl Armando, también un viejo conocido de la casa. Sin embargo, él mismo confirmó a UNO Santa Fe que no fue contactado por nadie de la dirigencia, por lo que su postulación quedó relegada.

En paralelo apareció el de Santiago Zurbriggen, exdefensor de Unión con formación como entrenador y licencia Pro, requisito indispensable para ocupar el cargo. Pese a cumplir las condiciones formales, no sería la primera opción dentro de la evaluación dirigencial.

El elegido sería un exjugador del club con aval de Madelón

Más allá de los nombres que circularon, lo que se desprende desde el seno de Unión es que el candidato principal sería un exfutbolista rojiblanco, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, pero que contaría con un elemento clave: una muy buena relación con Leonardo Madelón.

El entrenador ya transmitió su preferencia por trabajar con una figura de confianza, capaz de coordinar política deportiva, mercado de pases, divisiones juveniles y nexo con el cuerpo técnico.

Esa sintonía interna será determinante en la elección final, motivo por el cual Spahn viaja a Buenos Aires con intención de cerrar la negociación y anunciarlo antes del receso.

Un puesto sensible tras la salida de Battión

El último en ocupar el cargo fue Roberto Battión, cuyo paso dejó una valoración positiva en gran parte de la dirigencia y del entorno del club. Sin embargo, su salida a comienzos de 2023 —tras diferencias con el exentrenador Gustavo Munúa— dejó un vacío que Unión recién ahora está decidido a cubrir de manera definitiva.

Con un mercado de pases exigente por delante y un proyecto deportivo que pretende orden y planificación, el Tatengue se prepara para elegir a quien será la pieza clave en la estructura futbolística de los próximos años. La definición está cerca. Y Unión quiere cerrar el 2025 con un nuevo secretario técnico ya confirmado.