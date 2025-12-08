Uno Santa Fe | Unión | Unión

La dirigencia de Unión sigue sin definir la situación de Diego Díaz

Diego Díaz aún no definió su futuro y es que la dirigencia de Unión hasta el momento no avanzó en hacer uso de la opción

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 09:11hs
Diego Díaz sigue esperando

Prensa Unión

Diego Díaz sigue esperando, dado que la dirigencia de Unión aún no hizo uso de la opción por el 80% de su pase.

Pasó una semana más y la realidad indica que no hubo novedades. Así las cosas, aún sigue sin resolverse la situación de Diego Díaz y su continuidad en Unión.

Unión no acelera y Díaz espera

Lo cierto y concreto es que el préstamo del delantero con Unión finaliza el 31 de diciembre, pero la dirigencia rojiblanca tiene opción de compra por el 80% de la ficha.

La fecha límite que tiene Unión para hacer uso de la opción es el 15 de diciembre, es decir que faltan siete días y la realidad es que los dirigentes todavía no tomaron contacto con Andrés Fernández, representante de Díaz.

Claramente, la intención de Diego Díaz es permanecer en Unión, pero eso depende de la decisión de los dirigentes y también del técnico Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

Para adquirir el 80% de la ficha de Díaz, Unión debe abonar 150.000 dólares, una cifra accesible. Incluso se mencionaba que el Tate podía hacer uso de la opción y luego cederlo a préstamo a otro equipo para que tenga rodaje.

Recordando que Unión pudo adquirir el 80% en septiembre abonando 100.000 dólares pero no lo hizo. Por ello, en caso de hacerlo ahora, tendrá que pagar 50.000 dólares.

Por el momento, el jugador y su representante están a la espera de un llamado, que todavía no llega. El tiempo pasa, los días corren y el presidente rojiblanco Luis Spahn por ahora no acelera.

Unión Diego Díaz dirigencia
Noticias relacionadas
El próximo mercado de pases de Unión será austero y tendrá más bajas que altas.

Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

la estrategia que analiza union para retener a tagliamonte y martinez

La estrategia que analiza Unión para retener a Tagliamonte y Martínez

union lucho hasta el final, pero cayo en suplementario ante san lorenzo en el pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

union define su pretemporada: ¿de que depende el viaje a montevideo?

Unión define su pretemporada: ¿de qué depende el viaje a Montevideo?

Lo último

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Último Momento
Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Ovación
El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"