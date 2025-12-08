La dirigencia de Unión sigue sin definir la situación de Diego Díaz

Diego Díaz aún no definió su futuro y es que la dirigencia de Unión hasta el momento no avanzó en hacer uso de la opción

Diego Díaz sigue esperando, dado que la dirigencia de Unión aún no hizo uso de la opción por el 80% de su pase.

Pasó una semana más y la realidad indica que no hubo novedades . Así las cosas, aún sigue sin resolverse la situación de Diego Díaz y su continuidad en Unión.

Lo cierto y concreto es que el préstamo del delantero con Unión finaliza el 31 de diciembre, pero la dirigencia rojiblanca tiene opción de compra por el 80% de la ficha.

La fecha límite que tiene Unión para hacer uso de la opción es el 15 de diciembre, es decir que faltan siete días y la realidad es que los dirigentes todavía no tomaron contacto con Andrés Fernández, representante de Díaz.

Claramente, la intención de Diego Díaz es permanecer en Unión, pero eso depende de la decisión de los dirigentes y también del técnico Leonardo Madelón.

Para adquirir el 80% de la ficha de Díaz, Unión debe abonar 150.000 dólares, una cifra accesible. Incluso se mencionaba que el Tate podía hacer uso de la opción y luego cederlo a préstamo a otro equipo para que tenga rodaje.

Recordando que Unión pudo adquirir el 80% en septiembre abonando 100.000 dólares pero no lo hizo. Por ello, en caso de hacerlo ahora, tendrá que pagar 50.000 dólares.

Por el momento, el jugador y su representante están a la espera de un llamado, que todavía no llega. El tiempo pasa, los días corren y el presidente rojiblanco Luis Spahn por ahora no acelera.