Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Leonardo Madelón habría pedido otra vez por la llegada del volante uruguayo Rodrigo Saravia, ante la duda sobre la continuidad de Mauricio Martínez.

8 de diciembre 2025 · 08:23hs
La salida de Mauricio Martínez obligó a Unión a reactivar la búsqueda de un mediocampista central, una prioridad absoluta para Leonardo Madelón de cara a la temporada que viene. El club no pudo ejecutar la opción de compra por 350.000 dólares por el 50% del pase, por lo que Caramelo regresó a Rosario Central, donde todavía le resta un año de contrato.

LEER MÁS: Unión y un mercado de pases austero, en donde serán más las bajas que las altas

La intención de Unión es volver a tenerlo, y también la del propio jugador, aunque el escenario no es sencillo: Martínez deberá acordar una rescisión anticipada con el Canalla o negociar una renovación que permita un nuevo préstamo, algo improbable debido a que en 12 meses quedaría con el pase en su poder. Esa incertidumbre llevó a que Madelón empiece a evaluar alternativas inmediatas.

Saravia, un viejo conocido que vuelve a escena

Frente a la complejidad del caso Martínez, el entrenador tatengue puso nuevamente sobre la mesa el nombre de Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo de 25 años, a quien dirigió durante su ciclo en Gimnasia de La Plata. El volante ya había estado a un paso de llegar a Santa Fe en el mercado anterior, pero finalmente eligió la propuesta más seductora de Belgrano de Córdoba.

Saravia viene de un semestre activo en el Pirata: Titular en los dos partidos de Copa Argentina disputados por Belgrano (180 minutos), y siete partidos en el Torneo Clausura (670 minutos).

Su contrato con el club cordobés se extiende hasta diciembre de 2026, y su pase pertenece a la empresa MMR Sports Group. Formado en Racing de Montevideo, debutó en 2021. Luego pasó a Peñarol en 2022 y ese mismo año llegó a Gimnasia, donde Madelón lo utilizó como pieza clave en la mitad de la cancha. En la temporada 2024/2025 emigró al fútbol ruso para jugar en FK Rostov, antes de recalar en Belgrano.

Una negociación que podría tomar velocidad

En Unión valoran su dinámica, su lectura táctica y su capacidad para cubrir grandes extensiones del campo, virtudes que Madelón conoce de primera mano. Además, entienden que la operación por Saravia podría tener más viabilidad que la de Martínez si Belgrano acepta discutir una cesión o una venta parcial del pase.

LEER MÁS: En la vidriera de Unión: en Buenos Aires vuelven a relacionar a Mateo Del Blanco con River

Mientras tanto, la dirigencia tatengue sigue monitoreando el mercado con la idea de sumar un volante recuperador que se convierta en referencia del equipo. El DT lo consideró prioridad absoluta, y por eso el nombre de Rodrigo Saravia vuelve a ganar fuerza en la Avenida.

Unión ya movió las primeras piezas: ahora resta saber qué margen de negociación permite Belgrano… y si la novela de Mauricio Martínez tiene un nuevo capítulo.

