Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026 que disputará Unión. Enterate los detalles del sorteo y cuáles serán las novedades de esta edición.

La Copa Argentina 2026 ya tiene a sus 64 protagonistas confirmados y Unión comienza a mirar de cerca un certamen que, año tras año, ofrece oportunidades deportivas, exposición nacional y la posibilidad siempre latente de meterse en una competencia internacional. La clasificación de Claypole —que derrotó 5-3 por penales a Deportivo Español tras un 0-0— completó el cuadro definitivo del torneo más federal del país.

Será la 14ª edición del campeonato, que volverá a su tradicional calendario desde la última semana de enero. Como marca la costumbre, el que abrirá la acción será el campeón vigente: Independiente Rivadavia, flamante ganador del título 2025 y encargado de dar el puntapié inicial como establece el formato del certamen.

Para Unión, una de las fechas clave será este miércoles 10 de diciembre, cuando se realice el sorteo de los 32avos de final, instancia en la que conocerá a su rival. Allí también quedarán delineados los posibles caminos hacia las fases decisivas, un aspecto que en Santa Fe siempre se observa con atención dada la imprevisibilidad del torneo.

La edición 2026, además, llegará con una novedad de peso: el VAR se utilizará desde los octavos de final, algo que hasta ahora había sucedido únicamente en la definición del torneo 2025. La incorporación del videoarbitraje desde una instancia más temprana busca dotar de mayor justicia deportiva a un certamen en el que suelen convivir equipos de realidades muy dispares.

Además de los 30 clubes de Primera División, el cuadro incluirá un fuerte componente federal: 34 equipos del Ascenso, entre ellos varios conjuntos del interior que vienen ganando protagonismo gracias a su crecimiento en el Torneo Federal A. Figuran nombres que ya dejaron buenas impresiones en ediciones anteriores, como Ciudad Bolívar, y otros debutantes o con menos recorrido reciente, como Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.

Para Unión, que aspira a recuperar terreno en todos los frentes competitivos del 2026, la Copa Argentina aparece como una plataforma ideal para reencontrarse con su mejor versión. El Tate tendrá que esperar apenas unos días para conocer su primer rival, pero ya sabe que lo espera un torneo que siempre guarda sorpresas, donde cada detalle puede marcar el camino hacia la ilusión.

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar

FEDERAL A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

PRIMERA C

Camioneros *Ascendió a la Primera B

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole

El calendario de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final:

Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs

Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs

Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026

8vos:

Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07

Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026

*A partir de esta instancia se jugará con VAR*

4tos y semifinales:

a definir

Final:

Miércoles 4 de noviembre de 2026.