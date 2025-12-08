La Copa Argentina 2026 ya tiene a sus 64 protagonistas confirmados y Unión comienza a mirar de cerca un certamen que, año tras año, ofrece oportunidades deportivas, exposición nacional y la posibilidad siempre latente de meterse en una competencia internacional. La clasificación de Claypole —que derrotó 5-3 por penales a Deportivo Español tras un 0-0— completó el cuadro definitivo del torneo más federal del país.
Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026
Se viene el sorteo de la Copa Argentina 2026 que disputará Unión. Enterate los detalles del sorteo y cuáles serán las novedades de esta edición.
Por Ovación
Será la 14ª edición del campeonato, que volverá a su tradicional calendario desde la última semana de enero. Como marca la costumbre, el que abrirá la acción será el campeón vigente: Independiente Rivadavia, flamante ganador del título 2025 y encargado de dar el puntapié inicial como establece el formato del certamen.
Para Unión, una de las fechas clave será este miércoles 10 de diciembre, cuando se realice el sorteo de los 32avos de final, instancia en la que conocerá a su rival. Allí también quedarán delineados los posibles caminos hacia las fases decisivas, un aspecto que en Santa Fe siempre se observa con atención dada la imprevisibilidad del torneo.
La edición 2026, además, llegará con una novedad de peso: el VAR se utilizará desde los octavos de final, algo que hasta ahora había sucedido únicamente en la definición del torneo 2025. La incorporación del videoarbitraje desde una instancia más temprana busca dotar de mayor justicia deportiva a un certamen en el que suelen convivir equipos de realidades muy dispares.
Además de los 30 clubes de Primera División, el cuadro incluirá un fuerte componente federal: 34 equipos del Ascenso, entre ellos varios conjuntos del interior que vienen ganando protagonismo gracias a su crecimiento en el Torneo Federal A. Figuran nombres que ya dejaron buenas impresiones en ediciones anteriores, como Ciudad Bolívar, y otros debutantes o con menos recorrido reciente, como Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.
LEER MÁS: Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico
Para Unión, que aspira a recuperar terreno en todos los frentes competitivos del 2026, la Copa Argentina aparece como una plataforma ideal para reencontrarse con su mejor versión. El Tate tendrá que esperar apenas unos días para conocer su primer rival, pero ya sabe que lo espera un torneo que siempre guarda sorpresas, donde cada detalle puede marcar el camino hacia la ilusión.
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell’s Old Boys
Platense
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
Sarmiento (Junín)
Talleres
Tigre
Unión
Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
Agropecuario
Atlanta
Chaco For Ever
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes
Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland *Ascendió a la Primera Nacional
Real Pilar
FEDERAL A
Argentino de Monte Maíz
Atenas de Río Cuarto
Atlético de Rafaela
Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
Deportivo Rincón
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Olimpo
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda
Sportivo Belgrano
PRIMERA C
Camioneros *Ascendió a la Primera B
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Claypole
El calendario de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
*A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
a definir
Final:
Miércoles 4 de noviembre de 2026.