Aparecieron pintadas en el histórico templo masónico frente a la plaza San Martín

Una serie de pintadas en el acceso del templo masónico santafesino desató preocupación entre sus miembros. Los ataques ocurrieron el fin de semana y ya se activaron medidas investigativas.

El templo masónico de Santa Fe , ubicado en 9 de Julio 2454 , sufrió pintadas en su acceso principal durante el fin de semana. Integrantes de la institución advirtieron la presencia de cruces realizadas con pintura roja sobre los vidrios de la puerta, un hecho que generó preocupación y malestar entre los miembros de la organización.

Según confirmaron desde la institución, ya se realizaron las denuncias correspondientes para que el episodio sea investigado por las autoridades policiales y judiciales , con el objetivo de identificar a los responsables.

Valor histórico

El templo masónico santafesino es una construcción emblemática inaugurada en 1898, casi diez años después del inicio formal de la actividad masónica en la ciudad. Su valor histórico, cultural y arquitectónico lo posiciona como un espacio clave del patrimonio local, contiguo al cuartel de Bomberos y frente a la plaza San Martín, en pleno centro santafesino.

Desde la institución señalaron que aguardarán el avance de la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las posibles motivaciones detrás del ataque. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la causa.

• LEER MÁS: Mujeres masonas en Santa Fe: quiénes son más allá de los secretos y los mitos