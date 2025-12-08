Uno Santa Fe | Santa Fe | turistas

Más turistas, estadías cortas y alta demanda hotelera: así fue el último fin de semana largo en Santa Fe

Con una ocupación promedio del 64% y eventos simultáneos en todo el territorio, la provincia logró repartir el flujo turístico y evitar caídas en la costa. Los niveles más altos se registraron en hoteles 4 y 3 estrellas, con picos del 90% en la ciudad de Santa Fe y Rosario

8 de diciembre 2025 · 12:57hs
Más turistas, estadías cortas y alta demanda hotelera: así fue el último fin de semana largo en Santa Fe

Santa Fe vivió un nuevo gran fin de semana largo de diciembre, con más de 40 eventos distribuidos en el territorio provincial y un muy buen inicio de temporada en los complejos turísticos del río Paraná. Según las estimaciones del Observatorio Turístico de la Provincia, la ocupación promedio se ubicó en el 64%, con picos del 70% al 75% en hoteles de categoría superior en las ciudades de Santa Fe y Rosario, y niveles por encima del 60% en cabañas y complejos ribereños. La estadía promedio fue de 2,3 noches, en línea con las tendencias nacionales informadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, donde predominaron las escapadas cortas y el gasto selectivo.

Más turistas, estadías breves y fuerte movimiento en eventos

El flujo turístico se vio impulsado por una nutrida agenda de eventos locales, regionales y nacionales que permitieron repartir el movimiento en todo el mapa santafesino. Rosario volvió a consolidarse como sede cultural y deportiva con el 7° Sudamericano de Waterpolo, que reunió delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México; y el espectáculo Soda Electro Sinfónico Coral en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”.

En la ciudad de Santa Fe, la grilla combinó grandes espectáculos y propuestas familiares: el recital de Cacho Deicas, el show “Una Mágica Navidad” de Flavio Mendoza, la feria Sabores del Mundo, la tradicional Navidad Sinfónica en el Teatro Municipal 1° de Mayo y el After Santa Fe Edición Navidad, entre otras alternativas que traccionaron turismo interno y visitantes regionales.

También hubo polos de atracción en el interior provincial: la 53ª Fiesta Nacional de la Leche y la 12ª Fiesta del Queso Azul en Totoras —con artistas como Luck Ra, Turf y Ángela Leiva—; la Noche de los Museos en Rafaela; el Rally Santafesino en Arroyo Seco; la Carrera Nocturna en Esperanza; la Fiesta de la Tradición en Arrufó; el Certamen Argentino de Motociclismo en Suardi; el Pre Federal de Chamamé en Capitán Bermúdez; el espectáculo “Entre Humanos y Caballos” en Rosario; y el Festival Navideño en Cacique Ariacaiquín, entre otras actividades que dinamizaron la economía turística.

Santa Fe y Rosario, a la cabeza de la ocupación hotelera

En la ciudad capital, de acuerdo con el Observatorio Turístico Municipal, los hoteles 4 estrellas alcanzaron un 75% de ocupación promedio, con picos del 90%. Los hoteles 3 estrellas registraron un 65%, también con subas de hasta el 90%, mientras que los hoteles boutique promediaron el 50%, con estadías de dos noches.

Gasto promedio: alojamiento, gastronomía y movilidad

El gasto promedio diario por turista que pernoctó en la ciudad de Santa Fe se estimó en $263.275 por persona, considerando:

  • Alojamiento: $135.275 por noche
  • Gastronomía: $39.000 por comida principal (almuerzo/cena)
  • Combustible (vehículo propio): $75.000 por estadía

Estos datos se corresponden con el relevamiento nacional de CAME, que informó un movimiento de 1,4 millones de turistas y un gasto total de $249.370 millones en el país, con un crecimiento real del 20% respecto de 2023.

• LEER MÁS: Vacaciones de cercanía: cuánto cuesta el alquiler de una casa quinta en la costa santafesina durante el verano

turistas Hoteles Santa Fe
Noticias relacionadas
Cronograma de las distintas actividades en las vecinales de Santa Fe en diciembre

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

La vacunación continúa en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Río Paraná: anticipan niveles medios-bajos durante el verano y sin crecidas extraordinarias

Río Paraná: anticipan niveles medios-bajos durante el verano y sin crecidas extraordinarias

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El feriado se despide en la ciudad de Santa Fe con un alerta vigente por tormentas

Lo último

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Último Momento
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Colotto: Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando

Colotto: "Esta posibilidad de Colón es un desafío que estaba buscando"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"