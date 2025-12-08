Más turistas, estadías cortas y alta demanda hotelera: así fue el último fin de semana largo en Santa Fe

Con una ocupación promedio del 64% y eventos simultáneos en todo el territorio, la provincia logró repartir el flujo turístico y evitar caídas en la costa. Los niveles más altos se registraron en hoteles 4 y 3 estrellas, con picos del 90% en la ciudad de Santa Fe y Rosario

Santa Fe vivió un nuevo gran fin de semana largo de diciembre, con más de 40 eventos distribuidos en el territorio provincial y un muy buen inicio de temporada en los complejos turísticos del río Paraná . Según las estimaciones del Observatorio Turístico de la Provincia , la ocupación promedio se ubicó en el 64% , con picos del 70% al 75% en hoteles de categoría superior en las ciudades de Santa Fe y Rosario , y niveles por encima del 60% en cabañas y complejos ribereños . La estadía promedio fue de 2,3 noches , en línea con las tendencias nacionales informadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME , donde predominaron las escapadas cortas y el gasto selectivo .

El flujo turístico se vio impulsado por una nutrida agenda de eventos locales, regionales y nacionales que permitieron repartir el movimiento en todo el mapa santafesino. Rosario volvió a consolidarse como sede cultural y deportiva con el 7° Sudamericano de Waterpolo , que reunió delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México; y el espectáculo Soda Electro Sinfónico Coral en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”.

En la ciudad de Santa Fe, la grilla combinó grandes espectáculos y propuestas familiares: el recital de Cacho Deicas, el show “Una Mágica Navidad” de Flavio Mendoza, la feria Sabores del Mundo, la tradicional Navidad Sinfónica en el Teatro Municipal 1° de Mayo y el After Santa Fe Edición Navidad, entre otras alternativas que traccionaron turismo interno y visitantes regionales.

También hubo polos de atracción en el interior provincial: la 53ª Fiesta Nacional de la Leche y la 12ª Fiesta del Queso Azul en Totoras —con artistas como Luck Ra, Turf y Ángela Leiva—; la Noche de los Museos en Rafaela; el Rally Santafesino en Arroyo Seco; la Carrera Nocturna en Esperanza; la Fiesta de la Tradición en Arrufó; el Certamen Argentino de Motociclismo en Suardi; el Pre Federal de Chamamé en Capitán Bermúdez; el espectáculo “Entre Humanos y Caballos” en Rosario; y el Festival Navideño en Cacique Ariacaiquín, entre otras actividades que dinamizaron la economía turística.

Santa Fe y Rosario, a la cabeza de la ocupación hotelera

En la ciudad capital, de acuerdo con el Observatorio Turístico Municipal, los hoteles 4 estrellas alcanzaron un 75% de ocupación promedio, con picos del 90%. Los hoteles 3 estrellas registraron un 65%, también con subas de hasta el 90%, mientras que los hoteles boutique promediaron el 50%, con estadías de dos noches.

Gasto promedio: alojamiento, gastronomía y movilidad

El gasto promedio diario por turista que pernoctó en la ciudad de Santa Fe se estimó en $263.275 por persona, considerando:

Alojamiento: $135.275 por noche

$135.275 por noche Gastronomía: $39.000 por comida principal (almuerzo/cena)

$39.000 por comida principal (almuerzo/cena) Combustible (vehículo propio): $75.000 por estadía

Estos datos se corresponden con el relevamiento nacional de CAME, que informó un movimiento de 1,4 millones de turistas y un gasto total de $249.370 millones en el país, con un crecimiento real del 20% respecto de 2023.

