Pumpido: "Unión tenía que aprovechar el torneo, como lo hizo Colón en su momento"

Nery Pumpido dio su particular visión sobre la chance que se le escapó a Unión en el Clausura y tiró: "No va a encontrar otro torneo tan accesible".

8 de diciembre 2025 · 12:16hs
Pumpido: Unión tenía que aprovechar el torneo, como lo hizo Colón en su momento

El campeón del mundo en México ‘86, Nery Alberto Pumpido, volvió a dejar definiciones fuertes en una entrevista exclusiva con LT10 (AM 1020). Con la serenidad de quien ya lo ganó todo, pero también con la firmeza de alguien que no teme decir lo que piensa, el exarquero analizó el cierre del Torneo Clausura de Unión y planteó una crítica profunda hacia la mentalidad deportiva —y social— de la ciudad.

La particular visión de Nery Pumpido sobre Unión

Desde el inicio, Pumpido fue contundente. Considera que Unión desperdició una chance dorada en este Clausura: “Unión no va a encontrar un torneo tan accesible como este. Ni siquiera el del 79 fue así. Estos campeonatos no se repiten y había que aprovecharlo, como lo hizo Colón en su momento”, remarcó, sin dar vueltas.

LEER MÁS: La dirigencia de Unión sigue sin definir la situación de Diego Díaz

Sin personalizar culpas, el santafesino apuntó a algo más estructural: a una forma de pensar que, según él, se arraigó con el tiempo. “Las metas tienen que ser grandes. El que se conforma, pierde. Si no tenés una mentalidad de competir en serio, es imposible llegar lejos. Y yo veo mucho de eso, demasiado”, analizó.

Pumpido sobre la falta de ambición en Santa Fe

A lo largo de la charla, Pumpido llevó su reflexión más allá del fútbol. Habló de ambición, de mentalidad y de cultura deportiva, con una analogía que se volvió casi un manifiesto personal: “La cabeza es todo. Crecer cada día. No acomodarse nunca, en ningún aspecto. Tengo 68 años y sigo con la misma energía. No entiendo la vida de otra manera”.

LEER MÁS: Unión se mueve en silencio: Spahn viaja a Buenos Aires en busca del nuevo secretario técnico

En ese punto, fue directo con su diagnóstico sobre la ciudad: “Santa Fe está atrapada en el conformismo. Y así es difícil. Yo quiero lo mejor para mi provincia, pero para lograr cosas importantes hay que cambiar el chip. Si seguimos conformándonos, no vamos a lograr nada”.

Con la autoridad de su trayectoria y el arraigo que lo une a la ciudad, Nery Pumpido no habló solo de fútbol. Habló de ambición, de identidad y de un desafío cultural que, según él, Santa Fe debe animarse a enfrentar si quiere dejar atrás décadas de frustraciones deportivas.

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

