Colón lo tiene en la mira: ¿buscará al arquero Darío Sand?

Darío Sand tiene contrato con San Martín de Tucumán por dos años más, pero el presidente de Colón José Alonso expresó su postura al respecto

Colón tiene en la mira a Darío Sand, pero el arquero tiene dos años más de contrato con San Martín de Tucumán.

Desde hace algunos días se viene mencionado que Colón busca un arquero que llegue para ser titular y la prioridad para el DT Ezequiel Medrán es Darío Sand, cuyo pase pertenece a San Martín de Tucumán.

El experimentado arquero de 37 años está en el Ciruja desde comienzos del 2022 y se convirtió en un referente desde que llegó siendo titular indiscutido a lo largo de estos cuatro años.

Al punto tal que le fueron renovando su contrato y el mismo expira en diciembre del 2027. Más allá de que se menciona que existe una cláusula de salida, aunque la misma no sería tan accesible.

Lo cierto es que Colón está interesado en Sand y al arquero lo seduciría la chance de ser refuerzo sabalero. No obstante, la intención del club tucumano sería que se quede a cumplir el contrato.

Precisamente sobre este tema, en las últimas horas el presidente de Colón José Alonso habló con Mundo Ascenso por Radio La Red AM 910 y le consultaron por el interés que tendría el Sabalero por Sand.

A lo que Alonso respondió: "Ese es un tema que tendré que ver con Diego (Colotto) y también con Ezequiel Medrán, pero ellos tienen bien en claro y saben que no pueden ir a tocar gente que está contratada".

En consecuencia, habrá que ver si la respuesta de Alonso hace que Colón busque otra opción para reforzar el arco, más allá del interés concreto de Medrán, o si decide avanzar y se sienta a negociar con sus pares de la institución tucumana.