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Los viejos conocidos, la fórmula de Unión y Madelón en el mercado de pases

Tras una profunda renovación del plantel, el DT y la dirigencia eligieron futbolistas con pasado en el club o que ya fueron dirigidos por el entrenador. En medio de un mercado condicionado por la economía, el conocimiento mutuo fue la principal apuesta.

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 12:14hs
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Los viejos conocidos, la fórmula de Unión y Madelón en el mercado de pases

Télam

El mercado de pases de Unión tuvo dos etapas bien marcadas. La primera fue una profunda depuración del plantel, con salidas que alcanzaron tanto a futbolistas importantes como a otros que no estaban dentro de los planes de Leonardo Madelón. La segunda estuvo enfocada en la reconstrucción del equipo, donde el entrenador y la dirigencia optaron por una estrategia clara: buscar jugadores conocidos, ya sea por su pasado en el club o por haber trabajado anteriormente con el DT.

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En un contexto económico complejo y con limitaciones para competir por otros nombres, el Tatengue apostó por reducir los márgenes de error. La idea fue incorporar futbolistas que no necesitaran un período de adaptación demasiado largo y que conocieran la exigencia de la institución o la forma de trabajo del entrenador.

Primero llegó la renovación del plantel

La reestructuración comenzó con la salida de tres futbolistas que habían sido piezas importantes durante el último semestre. Mateo Del Blanco, Rafael Profini y Mauro Pittón dejaron el club para continuar sus carreras en Europa, obligando a Madelón a reconstruir buena parte del equipo titular.

Pero la limpieza fue mucho más amplia. También se marcharon jugadores que no eran prioridad para el cuerpo técnico, como Nicolás Paz, Valentín Fascendini, Enzo Roldán, Claudio Corvalán, Tomás González y Diego Armando Díaz, entre otros.

Y el recambio todavía no terminó. Todo indica que Franco Fragapane y Augusto Solari también dejarán el club, ya que no serán tenidos en cuenta por Madelón para afrontar el Torneo Clausura.

Viejos conocidos para un nuevo Unión

Con varias vacantes por cubrir, la dirigencia y el entrenador coincidieron en un criterio que terminó marcando el mercado rojiblanco.

El primero en regresar fue Mauro Luna Diale, quien no había sido dirigido por Madelón en su anterior etapa en Unión, pero sí dejó un muy buen recuerdo en el club. Tras perder protagonismo en Platense, apareció la posibilidad de su regreso y el visto bueno fue inmediato. Apenas volvió a entrenarse, comenzó a perfilarse como titular para el debut del Clausura.

Otro retorno esperado fue el de Ignacio Malcorra, un futbolista muy identificado con la institución y con el propio entrenador. El volante fue una de las figuras del equipo que logró el ascenso a Primera División en 2014 bajo la conducción de Madelón y su vuelta era un anhelo que finalmente pudo concretarse.

La salida de Pittón y Profini también aceleró el regreso de Joaquín Mosqueira, quien volvió como parte de la negociación que derivó en la transferencia de Valentín Fascendini a Talleres de Córdoba. Si bien no coincidió con Madelón en su anterior ciclo, el volante dejó una gran imagen durante su aparición en Primera antes de ser vendido y llega después de su préstamo en Tigre.

Los otros dos nombres responden directamente al conocimiento del entrenador. Eric Ramírez fue dirigido por Madelón en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde compartió ataque con Cristian Tarragona, quien además será el nuevo capitán del equipo.

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Una situación similar se da con Juan De Dios Pintado, cuya incorporación se terminará de cerrar en las próximas horas. El lateral uruguayo también conoce la metodología del entrenador tras haber coincidido con él en el Lobo platense.

Más allá de que el mercado de pases todavía permanece abierto, el criterio quedó expuesto. En un escenario económico desfavorable, Unión eligió apostar por futbolistas de confianza, con sentido de pertenencia o con antecedentes positivos junto a Leonardo Madelón. Una fórmula que buscará reflejarse dentro de la cancha cuando el Tatengue comience un nuevo desafío en el Torneo Clausura.

Unión Madelón Malcorra
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