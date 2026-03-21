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El uno por uno de Unión en la durísima derrota ante Defensa y Justicia

El Unión de Leonardo Madelón fue puro desconcierto y terminó perdiendo ante Defensa y Justicia por 2-0. Matías Mansilla, el destacado rojiblanco.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 20:25hs
El uno por uno de Unión en la durísima derrota ante Defensa y Justicia

Prensa Unión

Unión dejó pasar una buena oportunidad en Florencio Varela y cayó 2-0 frente a Defensa y Justicia, en un partido donde jugó más de un tiempo con un hombre de más por la expulsión de Rubén Botta.

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Uni&oacute;n no pudo aprovechar el hombre de m&aacute;s por la expulsi&oacute;n de Rub&eacute;n Botta y perdi&oacute; ante Defensa por 2-0.

Unión no pudo aprovechar el hombre de más por la expulsión de Rubén Botta y perdió ante Defensa por 2-0.

El equipo de Leonardo Madelón había comenzado mejor, con presión alta y situaciones claras como un remate de Brahian Cuello al palo, pero no logró sostener esa intensidad ni traducir su dominio en el marcador.

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En el complemento, pese a asumir el protagonismo, Unión careció de eficacia y lo terminó pagando caro. Lucas Souto abrió la cuenta a los 24 minutos y Juan Manuel Gutiérrez liquidó el partido a los 33, en dos acciones donde el local fue contundente. El Tatengue intentó reaccionar, pero sin claridad, y se volvió de Varela con una derrota que corta su envión y deja aspectos a corregir.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Unión

Matías Mansilla (6): En el primer tiempo le tapó tres pelotas increíbles a Juan Manuel Gutiérrez, pero en el segundo poco pudo hacer para evitar una durísima caída por 2-0, donde en el primer tanto de Souto hubo un quedo y desconcierto defensivo, y en el segundo de Gutiérrez le ganó en el mano a mano.

Lautaro Vargas (4): Un primer tiempo aceptable, proyectándose con criterio al ataque y en el segundo ingresó en el desconcierto generalizado. Fue reemplazado por Emiliano Álvarez.

Maizon Rodríguez (3): Flojo partido del uruguayo, ya que ingresó en el desconcierto defensivo generalizado y no doblegó la marca de Gutiérrez para con Ludueña, que perdió permanentemente.

Juan Pablo Ludueña (3): En el primer tiempo perdió muchísimo con el uruguayo Gutiérrez, y en el segundo también quedó marcado por los goles de Defensa, más allá de no haber sido su responsabilidad exclusiva.

Mateo Del Blanco (4): Es un jugador decisivo, peligroso y clase A en ataque, pero en defensa le cuesta un montón. En el primer tiempo aprovecharon sus espaldas y en el complemento creó lo poco que hizo Unión en ataque.

Augusto Solari (2): No había confianza en su ingreso debido a su muy bajo nivel, y su rendimiento estuvo acorde con ese pensamiento. Partido para el olvido, decisión inentendible de Leonardo Madelón.

Mauro Pittón (4): Siempre se destaca sobre el resto pero también ingresó en la confusión generalizada. Jugó condicionado por la amarilla que le sacaron en la expulsión de Rubén Botta.

Rafael Profini (5): El mejor de los volantes, intentando con mucho criterio a la hora de jugar y pasar al ataque, pero su rendimiento terminó deslucido, sobre todo por los caóticos minutos finales.

Brahian Cuello (5): Arrancó muy bien el partido, con un remate que casi se convierte en el 1-0 para el Tatengue. Tuvo muy buenos 60 minutos, y luego cayó su nivel, no dio alternativas en ataque y se fue reemplazado.

Marcelo Estigarribia (2): Bajísimo nivel del Chelo, que hizo ya todos los méritos suficientes para perder su lugar como titular, más allá de que exige y tiene un despliegue para elogiar. Encima habilitó a Souto en el primer gol.

Cristian Tarragona (4): Desconocido rendimiento de Tarra, que era uno de los mejores jugadores hasta aquí del equipo de Leonardo Madelón. Su entrega es irreprochable pero estuvo lejos de ser el hombre que necesitaba Unión para ganar el partido.

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Misael Aguirre (-): Apenas ingresó habilitó llegó el gol de Defensa y Justicia. Poco pudo hacer en un escenario muy adverso, más allá de las ganas.

Santiago Grella (-): Perdió inexplicablemente la pelota en el gol de contragolpe de Juan Manuel Gutiérrez, y quedó marcado por eso. Tuvo un remate que se fue cerca.

Nicolás Palavecino (-): Tampoco pudo hacer mucho en un escenario muy adverso y cuesta arriba. Volvió a jugar después de mucho tiempo.

Emiliano Álvarez (-): También le tocó entrar con el partido 2-0 para Defensa y no hubo tiempo para sus proyecciones.

Unión Defensa Madelón
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