Triunfazo de Unión en Rosario para hundir a Newell's y quedar como único líder en la Zona A

Unión le ganó a Newell's 1-0 y de esta manera, el Tate alcanza los 23 puntos para convertirse en el único líder de la Zona A. El gol lo marcó Agustín Colazo

Unión le ganó a Newell's y es el único puntero en la Zona A con 23 puntos.

Unión obtuvo una victoria resonante que lo deja como único líder de la Zona A con 23 puntos y con grandes chances de clasificar a los playoffs. Fue 1-0 ante Newell's con el gol de Agustín Colazo, aunque la gran figura terminó siendo Matías Tagliamonte.

El Tate fue de mayor a menor, jugando un aceptable primer tiempo, pero decayó y mucho en la segunda etapa. Lo sostuvo Tagliamonte para terminar festejando la segunda victoria al hilo.

En la segunda etapa, el elenco rojiblanco perdió la pelota, se retrasó demasiado y terminó sufriendo. Pero fue en ese contexto que emergió Tagliamonte para cerrar el arco y que Unión volviera a ganar en condición de visitante.

Unión fue de más a menos en la primera etapa

El comienzo del partido fue de ida y vuelta con mucha movilidad por parte de los dos equipos. Ambos jugaban mirando el arco rival más allá de que en esos primeros minutos no lograban generar peligro en ataque.

Unión se acercó al arco rival con un par de remates de media distancia de Mauro Pittón que el arquero Juan Espínola controló sin problemas. Mientras que Newell's intentaba llegar mediante la pelota quieta con algunos tiros de esquina.

En ese primer cuarto de hora, el juego era equilibrado, sin que ninguno pudiera prevalecer por encima del otro. Newell's era directo para el ataque con pelotazos frontales buscando a Luciano Herrera y Carlos González.

En cambio, el Tate intentaba hacer circular el balón por abajo, pero cuando no podía probaba con centros desde los costados para Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

A los 20' Julián Palacios encabezó una contra por el sector derecho, pero frenó y buscó a Tarragona, quien no dudó en sacar un disparo desde afuera del área que Espínola atajó dando rebote.

Y cuando pasaba poco frente a los arcos, a los 24' Mateo Del Blanco metió un centro al área, para el estupendo anticipo de cabeza de Agustín Colazo quien le ganó a Víctor Cuesta y ubicó el balón por encima del arquero Espínola.

GOLAZO DEL TATENGUE Gran cabezazo al ángulo de Agustín Colazo para el 1-0 de Unión ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/G3Ij1NE1gk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

Un golazo de cabeza de Colazo para prolongar su racha positiva, convirtiendo por tercer partido consecutivo. Con el mérito de ir a buscar la pelota y girar la cabeza para sorprender al arquero local.

El negocio para Unión era replegarse y con espacios salir de contra. Lo hizo a los 30' pero Julián Palacios se apresuró en la definición con un remate a la carrera que se fue por encima del horizontal.

Unión manejaba la pelota con criterio, ya que Caramelo Martínez se mostraba como primera opción de salida y Del Blanco que pasaba constantemente al ataque,

A los 37', el Rojiblanco volvió a acercarse al arco de Newell's con un centro desde la derecha que ejecutó Palacios y el cabezazo desviado de Maizon Rodríguez.

La más clara para Newell's fue a los 41' cuando Valentino Acuña capturó un rebote en la puerta del área y remató de primera para que Matías Tagliamonte con algo de dificultad termina atrapando la pelota.

Pero a los 46' el mejor jugador de Newell's Carlos González ingresó al área, hizo pasar de largo a Mauro Pittón y a Maizon Rodríguez, pero su remate de zurda se fue cerca del caño derecho.

En los minutos finales de la primera etapa, Newell's lo fue a buscar y Unión se retrasó demasiado. Terminó apretado el Tate sin poder tener el balón, aunque en buena parte de la primera etapa había sido superior.

Un segundo tiempo en donde emergió la figura de Tagliamonte

Para el inicio del segundo tiempo y en una decisión lógica, Leonardo Madelón dejó en los vestuarios a Valentín Fascendini quien había sido amonestado en el inicio de la primera etapa y jugaba muy condicionado. Su reemplazante fue Juan Pablo Ludueña.

En el arranque del segundo tiempo, Newell's salió decidido a buscar el empate y casi lo consigue a los 2' con un cabezazo de Cuesta que Tagliamonte desvió hacia un costado demostrando sus reflejos, ya que además estaba tapado por un defensor.

A Unión le costaba hacer pie en esos primeros minutos, dado que Newell's empujaba con entusiasmo apostando por el juego directo, generando algunas zozobras en la defensa rojiblanca.

Cuando se jugaban 11' volvió a emerger la figura de Tagliamonte para taparle el remate a Jerónimo Russo dentro del área chica luego de que Luciano Herrera bajara el balón de cabeza.

A esa altura, Newell's merecía largamente el empate ya que Unión sufría en defensa y a diferencia de la primera etapa, no podía salir de contra.

Antes de que se jugara el primer cuarto de hora, Madelón mandó a la cancha a Marcelo Estigarribia y el que salió fue Cristian Tarragona a quien se lo veía disminuído físicamente.

Recién a los 17' Unión merodeó el arco de Newell's. La fue a buscar Colazo quien aguantó de espaldas, el balón derivó en Palavecino, pero su remate dentro del área se fue por encima del travesaño.

A los 19' y viendo que Unión necesitaba refrescar la zona media, Madelón dispuso dos cambios, afuera Palacios y Palavecino para los ingresos de Emiliano Álvarez y Franco Fragapane.

Cuando se jugaban 23' volvió a aparecer Tagliamonte, en esta ocasión Gonzalo Maroni encaró directo al arco eludió a Rodríguez y sacó un remate de derecha que el arquero rojiblanco alcanzó a tapar con una mano.

Y un minuto después, a los 24' Madelón se vio obligado a realizar la quinta modificación, dado que Vargas pidió el cambio e ingresó Nicolás Paz.

Unión se dedicaba a resistir, ya que no tenía la pelota, pero además ni siquiera la chance de contragolpear, siendo superado por el elenco local.

Y como para ratificar que fue la gran figura de Unión y del partido, a los 48' Tagliamonte voló hacia un costado para tapar el remate cruzado de González.

TAGLIAMONTE EVITÓ EL EMPATE DE NEWELL'S EN EL FINAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yTqJEqGMBA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

Era todo de Newell's y Unión se sostenía en la seguridad de Tagliamonte, quien se terminó quedando con la última pelota demostrando un notable aplomo para que el Tate consiguiera un triunfazo.

Síntesis

Newell's: 12-Juan Espínola; 4-Alejo Montero, 97-Saúl Salcedo, 15-Víctor Cuesta, 3-Lucas Sosa; 47-Jerónimo Russo, 14-Martín Fernández; 13-Facundo Guch, 21-Luciano Herrera, 17-Valentino Acuña; y 32-Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 16-Mauricio Martínez, 30-Mauro Pittón, 17-Nicolás Palavecino; 25-Cristian Tarragona y 21-Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 24' Agustín Colazo (U).

Cambios: ST 0' Juan Pablo Ludueña x Fascendini (U), 13' Marcelo Estigarribia x Tarragona (U), 19' Emiliano Álvarez x Palacios (U), Franco Fragapane x Palavecino (U), 22' Gonzalo Maroni x Russo (N), 24' Nicolás Paz x Vargas (U), 30' Jherson Mosquera x Sosa (N), Brian Calderara x Montero (N), 40' Juan Manuel García x Guch (N), Francisco Scarpeccio x Acuña (N).

Amonestados: Fascendini, Ludueña y Estigarribia (U), Cuesta (N).

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa