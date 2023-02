Una buena noticia para los hinchas de Unión ante Estudiantes

Los hinchas de Unión que no puedan ir a la cancha contra Estudiantes podrán ver el partido liberado por la TV Pública.

Indudablemente no es bueno el inicio del año para los rojiblancos, que tienen en la mira la continuidad del ciclo de Gustavo Munúa (ver aparte) como entrenador principal.

Es un partido de inicio de mes, donde muchos socios no podrán abonar la cuota aún, como también aquellos que no lo son y tienen intenciones de acercarse al 15 de Abril, tal vez no lo puedan hacer por el costo de la entrada general. A ellos, esta vez, los organizadores del certamen le dieron una gran noticia.

Y es que el cotejo entre el Tate y el Pincha será liberado, con lo cual se podrá ver a través de la pantalla de la TV Pública. Un dato más que relevantes para ampliar el espectro de televidentes, a lo largo y ancho del país y planeta.

LEER MÁS: A Munúa le bajaron el pulgar, pero aún sigue como DT de Unión

Liga Profesional - Fecha 6 - Programación y pantallas

Viernes 3 de marzo

20.00 Unión – Estudiantes (TV Pública – ESPN – ESPN Premium)

20.00 Sarmiento – Rosario Central (TNT Sports)

Sábado 4 de marzo

17.00 Platense – Central Córdoba (ESPN Premium)

17.00 Gimnasia – Colón (TNT Sports)

19.15 Lanús – River (ESPN Premium)

21.30 Newell’s – Barracas Central (ESPN Premium)

21.30 Atlético Tucumán – Banfield (TNT Sports)

Domingo 5 de marzo

17.00 Independiente – Instituto (TNT Sports)

19.15 Huracán – San Lorenzo (ESPN Premium)

21.30 Tigre – Argentinos (ESPN Premium)

21.30 Talleres – Vélez (TNT Sports)

Lunes 6 de marzo

17.00 Godoy Cruz – Racing (ESPN Premium)

17.00 Arsenal – Belgrano (TNT Sports)

21.00 Boca – Defensa y Justicia (TNT Sports)