Unión venció a Deportivo Riestra 2-0 y de esta manera prolongó su racha positiva en condición de local. Y es que el Tate continúa invicto en el Torneo Apertura jugando en el 15 de Abril.
Los muy buenos números que tiene Unión jugando en el 15 de Abril
El Tate se mantiene invicto jugando en condición de local con un dato que sin dudas es para resaltar y que evidencia la confiabilidad del equipo
Por Ovación
La racha de Unión jugando como local
El elenco rojiblanco lleva disputados seis partidos en Santa Fe, alcanzando tres victorias y tres empates. En consecuencia, sumó 12 puntos sobre 18, con una efectividad del 66,6% y una diferencia de gol de +7.
Pero además, alcanzó un número que sin dudas es para destacar y tiene que ver con que en seis partidos, el Tate apenas recibió un gol, manteniendo la valla invicta en los cinco restantes.
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La racha comenzó en la 1° fecha cuando igualó 0-0 con Platense. En la 3° goleó a Gimnasia de Mendoza 4-0, mientras que en la 5° fecha, empató 0-0 contra San Lorenzo.
Posteriormente, en la 6° venció 1-0 a Aldosivi y en la 11° empató 1-1 con Boca, recibiendo el único gol en lo que va del Torneo. En tanto que por la 13° jornada superó a Deportivo Riestra 2-0.