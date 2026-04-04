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Unión ganó, pero perdió a Vargas: una baja sensible para visitar a Estudiantes

Unión venció 2-0 a Riestra en el 15 de Abril, pero la quinta amarilla de Lautaro Vargas complica a Madelón de cara al próximo compromiso en La Plata.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 10:15hs
Unión ganó, pero perdió a Vargas: una baja sensible para visitar a Estudiantes

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión consiguió un triunfo necesario y revitalizador ante Deportivo Riestra por 2-0 en el estadio 15 de Abril, gracias a los goles de Marcelo Estigarribia, de penal, y Cristian Tarragona. Sin embargo, la alegría no fue completa: Lautaro Vargas llegó a la quinta amarilla y no podrá estar en el próximo partido ante Estudiantes.

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El encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona A se disputará el sábado 11 de abril, desde las 17, en el estadio Jorge Luis Hirschi, un escenario siempre exigente para el Tatengue.

Un problema que se agranda para Madelón en Unión

La ausencia de Vargas no es un dato menor en el esquema de Leonardo Madelón, que ahora deberá rearmar ese sector del campo en un contexto que ya venía condicionado por cuestiones físicas.

El principal interrogante pasa por la situación del uruguayo Emiliano Álvarez, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante Agropecuario por Copa Argentina. El lateral no fue parte de los concentrados frente a Riestra y su evolución será clave para determinar si puede llegar en condiciones al duelo en La Plata.

Opciones y alternativas en análisis

Dentro de ese panorama, aparece una buena noticia: Nicolás Paz dejó atrás una molestia en el tobillo, aunque no pudo estar disponible en el último encuentro debido a que aún se encontraba bajo tratamiento médico, según explicó el propio entrenador en conferencia. Todo indica que podría ser tenido en cuenta para el próximo compromiso.

Además, el cuerpo técnico empieza a evaluar variantes. Madelón reveló que llevó a Tomás Fagioli al banco como una opción para cubrir ese sector en caso de necesidad, mientras que también deslizó la posibilidad de modificar el sistema táctico.

Nicolás Paz
Nicol&aacute;s Paz es una opci&oacute;n para reemplazar a Lautaro Vargas en Uni&oacute;n para visitar a Estudiantes.

Nicolás Paz es una opción para reemplazar a Lautaro Vargas en Unión para visitar a Estudiantes.

En ese abanico de alternativas, surge el nombre de Augusto Solari, quien podría adaptarse a esa función, pese a ser naturalmente volante.

Atentos a las amarillas

Más allá de la baja confirmada de Vargas, el cuerpo técnico también sigue de cerca la situación disciplinaria de otros jugadores. Marcelo Estigarribia llegó a las cuatro amarillas y quedó al límite de una suspensión, mientras que Cristian Tarragona acumula tres.

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Tras el triunfo ante Riestra, el plantel retomó los entrenamientos en Casa Unión y tendrá descanso este domingo. La preparación continuará el lunes por la mañana, ya enfocados en el exigente cruce ante Estudiantes.

Con un triunfo que trajo alivio, pero también nuevos desafíos, Unión comienza a rearmarse para una parada complicada, donde deberá demostrar su capacidad de adaptación ante las bajas y las dudas físicas.

Unión Deportivo Riestra Vargas
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