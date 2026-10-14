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Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

La CD de Unión abordó el delicado presente tras la cuarta derrota consecutiva. Por ahora la dirigencia sostiene a Leo Madelón, con contrato hasta 2027.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 08:42hs
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Unión analiza los diferentes escenarios con Madelón en medio de la crisis

UNO Santa Fe | José Busiemi

La crisis futbolística de Unión llegó a la mesa de la Comisión Directiva. La cuarta derrota consecutiva, consumada con el 0-2 frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, encendió las alarmas y puso bajo análisis el futuro de Leonardo Madelón, aunque la postura dirigencial, por el momento, sigue siendo de respaldo total al entrenador.

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Durante la reunión se evaluaron distintos escenarios de cara al compromiso del próximo lunes frente a Deportivo Riestra, en el Guillermo Laza. La posibilidad de una nueva caída abrió un interrogante central: qué sucedería si el equipo vuelve a perder y el propio técnico decide dar un paso al costado, pero también qué postura tomaría la conducción del club si Madelón opta por continuar en su cargo pese a otro resultado adverso.

La derrota ante Riestra, un escenario que ya está bajo análisis en Unión

En la dirigencia se puso sobre la mesa la hipótesis de que una nueva derrota pueda precipitar una decisión del entrenador. En ese caso, a Unión le quedarían solamente tres encuentros para cerrar la fase regular del Torneo Clausura: Estudiantes, Newell's y Vélez, con muy poco margen para modificar el rumbo de una campaña que se complicó seriamente.

Pero también se analizó una segunda posibilidad: que el Tatengue vuelva a perder y que Madelón no presente la renuncia ni manifieste intención de alejarse del cargo. En ese escenario, la responsabilidad de definir los pasos a seguir recaería de lleno sobre la Comisión Directiva, que debería resolver si sostiene al entrenador o considera necesario un cambio para afrontar el tramo final del campeonato.

Por ahora, se trata de escenarios que fueron contemplados en el marco de la preocupación por el presente deportivo, y no de una determinación tomada. La continuidad de Madelón no está en discusión de manera oficial, más allá de que la seguidilla de derrotas obligó a la dirigencia a evaluar las posibles consecuencias de un nuevo tropiezo.

Spahn y Zurbriggen analizaron el delicado presente futbolístico

En paralelo a la reunión de Comisión Directiva, el presidente Luis Spahn mantuvo un encuentro con el director deportivo, Santiago Zurbriggen, para conversar sobre el delicado momento que atraviesa el equipo y analizar el panorama futbolístico.

La caída ante Defensa y Justicia profundizó una racha negativa que ya incluye cuatro partidos sin sumar puntos: las derrotas frente a Talleres, Independiente, Boca y el Halcón. La preocupación no pasa solamente por los resultados, sino también por la necesidad de encontrar una respuesta futbolística inmediata para evitar que la temporada termine lejos de los objetivos planteados.

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Pese a este panorama, el respaldo dirigencial a Madelón continúa siendo total. En esa postura también pesa el escaso margen que queda en la fase regular y el vínculo contractual del entrenador, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

El próximo partido ante Riestra será determinante para medir la capacidad de reacción de Unión y observar si logra frenar la caída. Mientras tanto, la conducción tatengue sostiene públicamente la continuidad del DT, aunque ya contempló qué alternativas podrían abrirse si la racha negativa se prolonga

Unión Madelón Riestra
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