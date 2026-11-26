La prioridad para Leonardo Madelón es el arquero de Racing, pero por las dudas ya tiene en carpeta el nombre de Facundo Altamirano

Facundo Altamirano es uno de los nombres que Unión tiene como alternativa en caso de no poder concretar la vuelta de Tagliamonte.

Con la s alida de Matías Mansilla, Unión busca un arquero que llegue para ser titular . Y el plan A para Leonardo Madelón es Matías Tagliamonte.

El arquero que tiene contrato con Racing hasta diciembre del 2029 pretende retornar al Tate , pero la dirigencia de La Academia no está convencido de cederlo.

O en todo caso, para dejarlo ir pretenden negociar una transferencia y no un préstamo como quiere Unión. Por ello, al no haber avances, tanto Madelón como la dirigencia comienzan a analizar otras alternativas.

Y este jueves, Sol Play 91.5 informó que un nombre que está en carpeta es el de Facundo Altamirano. El arquero de 30 años finaliza su contrato con San Lorenzo y no continuará en el Ciclón.

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Por lo cual, a la hora de pensar una negociación, puede resultar más sencilla, dado que el futbolista tiene el pase en su poder y no hay que negociar con otro club.

Al igual que Tagliamonte, la realidad indica que Altamirano casi no tuvo acción este año, al punto de atajar un solo partido por Copa Argentina.

Así las cosas, Unión seguirá negociando por Tagliamonte, pero a la par, comienza a analizar otras alternativas y una de ellas es la de Altamirano.