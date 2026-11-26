El calendario preliminar de la Liga Profesional prevé tres jornadas durante la última semana de enero. Unión tendrá un poco más de un mes para poner a punto a su equipo.

Mientras Unión comienza a diagramar su plantel para la temporada 2027, el calendario de la Liga Profesional anticipa un panorama exigente para el equipo de Leonardo Madelón. De acuerdo con el cronograma preliminar que manejan las autoridades del fútbol argentino, el Tatengue podría afrontar tres compromisos oficiales en apenas una semana, durante los últimos días de enero del próximo año.

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Unión tendrá un arranque de temporada sin respiro

Uno de los borradores que se encuentra bajo consideración de la Liga Profesional contempla una importante concentración de partidos durante el primer mes del año.

La primera jornada se desarrollaría entre el viernes 22 y el domingo 24 de enero, mientras que la segunda tendría lugar entre el martes 26 y el jueves 28. Por su parte, la tercera fecha se disputaría entre el viernes 29 y el domingo 31.

Este escenario representa un desafío para Leonardo Madelón, quien deberá preparar a sus dirigidos para afrontar una seguidilla de encuentros con escaso margen de recuperación entre cada presentación.

Además, la temporada 2027 estaría marcada por una modificación importante en la estructura del fútbol argentino, con el regreso del campeonato anual bajo el sistema de todos contra todos y la eliminación de los torneos Apertura y Clausura.

La actividad internacional y las ventanas FIFA también condicionarán la distribución de las jornadas, dejando pocas posibilidades de programar encuentros del campeonato local entre semana.

Madelón deberá acelerar la preparación del Unión modelo 2027

Con el regreso del plantel previsto para el próximo 26 de diciembre, el cuerpo técnico rojiblanco tendrá por delante varias semanas para trabajar antes del inicio de la competencia oficial.

La etapa más intensa de la pretemporada comenzará el 2 de enero, por lo que Madelón buscará aprovechar cada jornada para ajustar cuestiones futbolísticas y físicas.

En paralelo, la dirigencia deberá avanzar en las negociaciones por las incorporaciones solicitadas por el entrenador, con la intención de que los nuevos futbolistas puedan sumarse cuanto antes a los trabajos.

Por otro lado, todavía no está confirmada la participación de Unión en la Serie del Río de la Plata, tradicional certamen de verano que se desarrolla en Uruguay y para el cual el Tatengue recibió una invitación.

A la espera de la oficialización del calendario, Madelón sabe que el margen de preparación podría ser reducido. Por eso, encaminar el armado del plantel será fundamental para afrontar un comienzo de temporada que promete ser intenso.