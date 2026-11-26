Unión completó su penúltimo entrenamiento y compartió un almuerzo antes del receso. Madelón y la dirigencia seguirán trabajando en el armado del equipo.

Unión esta a un día de poner punto final a los entrenamientos del año y los jugadores compartieron un asado. Luego de una intensa semana de trabajo, que contó con amistosos frente a 9 de Julio, los futbolistas iniciarán sus vacaciones, mientras Leonardo Madelón y la dirigencia avanzan en la planificación deportiva para la próxima temporada.

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Unión despidió el año y Madelón sacó sus últimas conclusiones

El plantel rojiblanco completó su penúltima jornada de entrenamiento antes de comenzar el período de descanso. Tras finalizar los trabajos, los futbolistas compartieron un asado para cerrar el año y despedirse hasta el próximo 26 de diciembre, fecha estipulada para el regreso a las actividades.

La última semana de entrenamientos fue particularmente importante para Leonardo Madelón, quien aprovechó los amistosos frente a 9 de Julio para observar a sus dirigidos y profundizar la evaluación del material que tiene a disposición.

Estos encuentros le permitieron al entrenador sacar conclusiones sobre el funcionamiento colectivo, analizar alternativas y determinar cuáles son las necesidades del equipo de cara a la próxima temporada.

El objetivo del cuerpo técnico también pasó por ratificar los puestos que solicitó reforzar a la dirigencia y evaluar si resulta necesario incorporar alguna otra posición a la lista de prioridades.

Vacaciones para el plantel, pero no para Madelón y la dirigencia

Mientras los futbolistas disfrutan de sus días de descanso, en las oficinas del club comenzará una etapa determinante para la construcción del Unión modelo 2027.

Leonardo Madelón y la comisión directiva continuarán trabajando en conjunto para resolver las situaciones contractuales pendientes, definir las continuidades y avanzar en la búsqueda de refuerzos.

La intención es aprovechar las próximas semanas para encaminar las negociaciones y llegar al inicio de la pretemporada con la mayor cantidad de cuestiones resueltas.

Con el regreso a los entrenamientos previsto para el 26 de diciembre, el Tatengue entra en un período de decisiones importantes. El año futbolístico terminó para los jugadores, pero el trabajo para construir el próximo Unión recién comienza.