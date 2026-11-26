El 26 de noviembre de 1966, el Tatengue venció 3-0 a Talleres de Remedios de Escalada y consiguió el primer ascenso a Primera División de toda su historia deportiva.

Este jueves se cumplen 60 años de una de las jornadas más importantes en la historia de Unión . El 26 de noviembre de 1966, el conjunto dirigido por Washington Etchamendi derrotó 3-0 a Talleres de Remedios de Escalada y consiguió su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, desatando una multitudinaria celebración en las calles de Santa Fe.

La tarde que cambió para siempre la historia de Unión

Después de varios intentos frustrados y temporadas en las que estuvo cerca de alcanzar el objetivo, el Tatengue finalmente consiguió hacer realidad el sueño de llegar a Primera División.

Bajo la conducción del uruguayo Washington "Pulpa" Etchamendi y con Marcelo Casabianca como presidente de la institución, Unión construyó un equipo que quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas rojiblancos.

Aquella tarde de noviembre, el conjunto santafesino se impuso por 3-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada, gracias a un doblete de Orlando "Fantasma" Ruiz y una conquista de Victorio Cocco.

La histórica formación estuvo integrada por Luis Ángel Tremonti; Jorge Alberto Gómez, Luis Sauco, Hugo Francisco Figueroa, Luis Casal; Miguel Iglesias, Victorio Cocco, Julio César Fernández; Luis Díaz, Orlando Ruiz y Mario Nicasio Zanabria.

El pitazo final desató una celebración multitudinaria que se trasladó desde el estadio hacia las principales avenidas de Santa Fe. Incluso, el presidente Casabianca cumplió su promesa de acompañar a los futbolistas durante la vuelta olímpica.

El ascenso significó la recompensa a una larga espera para una institución que había conseguido dos subcampeonatos y varias actuaciones destacadas desde su afiliación a la AFA en 1940.

Los protagonistas de una gesta que marcó a generaciones

La llegada de Etchamendi en enero de 1966 resultó determinante para la construcción del equipo campeón. El entrenador apostó por incorporar futbolistas con ambición, compromiso colectivo y deseos de trascender.

La combinación entre los refuerzos y los jugadores que ya pertenecían a la institución permitió conformar un plantel competitivo, capaz de llevar a Unión por primera vez a la elite del fútbol nacional.

Entre las figuras de aquella campaña sobresalieron Orlando Ruiz, Victorio Cocco, Hugo Francisco Figueroa y Luis Ángel Tremonti, quienes se transformaron en protagonistas de una conquista que marcó un antes y un después en la vida deportiva del club.

Aquel ascenso fue el punto de partida de un recorrido que atravesó diferentes etapas, con descensos, regresos y extensos períodos de permanencia en Primera División.

Actualmente, Unión acumula 12 años consecutivos en la máxima categoría tras su último ascenso, conseguido en 2014.

Seis décadas después, aquel 26 de noviembre de 1966 permanece como una fecha emblemática para el pueblo tatengue: el día en que una ilusión colectiva se convirtió en realidad y Unión comenzó a escribir su historia en Primera.