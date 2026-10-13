Unión busca respuestas para salir de la crisis: los cambios que analiza Madelón

Unión transita una semana clave para intentar cambiar el rumbo de su campaña. Después de encadenar cuatro derrotas consecutivas, el equipo de Leonardo Madelón trabaja con la mira puesta en el compromiso del lunes 19 de octubre, a las 21.15, frente a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

Para encontrar una racha negativa de cuatro caídas al hilo hay que remontarse hasta 2023, un antecedente que dimensiona el delicado presente rojiblanco. El cuerpo técnico tendrá varios entrenamientos por delante para revisar el funcionamiento, evaluar el estado físico de sus futbolistas y definir una formación que le permita al Tatengue recuperar competitividad.

Menossi seguiría afuera y Ayala está en duda en Unión

Una de las ausencias que Madelón prácticamente da por descontada es la de Lucas Menossi, quien continúa afectado por una fascitis plantar. El mediocampista no estaría disponible para visitar al Malevo y su evolución será determinante para conocer cuándo podrá volver a trabajar con normalidad.

La otra preocupación pasa por Lucas Ayala, quien debió abandonar el campo de juego frente a Defensa y Justicia después de recibir una dura infracción de Santiago Sosa, expulsado por esa acción. El defensor será evaluado durante la semana y, si no llega en condiciones, Bruno Pittón aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

Más allá de las cuestiones físicas, Madelón también deberá revisar las decisiones tácticas que tomó en las últimas presentaciones. Las variantes de Tobías Rubio por Juan De Dios Pintado, Emilio Giaccone por Julián Palacios y Eric Ramírez por Brahian Cuello buscaron modificar el funcionamiento y darle al equipo una estructura con dos delanteros definidos, pero la apuesta no dio el resultado esperado.

Madelón analiza variantes para cambiar la imagen en Unión

El entrenador podría volver a mover piezas en el mediocampo. Joaquín Mosqueira es uno de los futbolistas que genera interrogantes, ya que fue reemplazado en el entretiempo ante Boca y Defensa y Justicia. Su continuidad entre los titulares dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico durante los próximos días.

Una posibilidad es que Julián Palacios recupere su lugar en el equipo en reemplazo de Mauro Luna Diale. También podría reaparecer Brahian Cuello, ya sea por Giaccone o por Mosqueira, con el objetivo de reacomodar las funciones en la zona central y definir qué rol tendrá Ignacio Malcorra. El experimentado mediocampista también podría salir, en caso de que Madelón decida mantener a Giaccone y Mosqueira en el centro del campo.

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En ataque, tampoco sería extraño que Marcelo Estigarribia vuelva a la formación inicial en lugar de Eric Ramírez. El entrenador deberá decidir si sostiene la apuesta por dos delanteros o si modifica la estructura para encontrar mayor equilibrio y recuperar el funcionamiento colectivo.

La semana larga de trabajo le permitirá a Madelón probar alternativas sin apurar decisiones. Unión necesita cortar una racha que golpeó sus aspiraciones y recuperar respuestas futbolísticas, especialmente después de cuatro partidos en los que no consiguió sumar. La visita a Riestra aparece como una nueva oportunidad para reaccionar, aunque el desafío será mucho más profundo que cambiar nombres: el Tatengue debe encontrar soluciones para volver a competir y salir de un momento que encendió las alarmas.