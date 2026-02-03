Unión dominó de principio a fin, aplastó a un limitado Gimnasia (M) y recuperó su mejor versión

Unión dominó a voluntad y le ganó claramente 4-0 a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura. Casi sin despeinarse

Tras un arranque inesperado, Unión salía a escena otra vez este lunes recibiendo, a Gimnasia (M) por la fecha 3 de la zona A del Apertura en busca del primer triunfo del año. Lo hizo con un show a todas luces goleando 4-0, con goles de Rafael Profini, Luciano Paredes, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

Unión se fue a los vestuarios ganando 2 a 0 y justificando el resultado demostrando una abismal diferencia respecto a Gimnasia de Mendoza, que se ratificó a partir de la expulsión de Franco Saavedra, a los 26 minutos, luego de cometerle una dura infracción a Julián Palacios. No obstante, antes de esa acción, el Tate ganaba con autoridad, ya que pego rápido en el comienzo del partido cuando Rafael Profini, dentro del área, definió como si fuera un delantero controlando el balón y luego rematando de media vuelta para establecer el 1 a 0.

GOL DE UNIÓN A LOS 3 MINUTOS



Profini marcó el primer gol de la noche para el Tatengue ante Gimnasia (M).





Apenas se habían jugado tres minutos y Unión estaba arriba en el marcador. Estuvo cerca de aumentar, cuando Julián Palacios no llegó a conectar un centro luego de que la pelota se le escapara al arquero César Rigamonti. A los 18', Marcelo Estigarribia no logró definir dentro del área, ya que terminó rematando con un defensor que lo venía encimando, en una jugada que todo Unión reclamó penal.

EXPULSADO SAAVEDRA EN GIMNASIA (M)



Por una dura falta contra Julián Palacios, el futbolista del Lobo Mendocino vio la tarjeta roja.





El visitante no llegó nunca al arco rojiblanco y mucho menos cuando Nazareno Arasa, a instancias del VAR, terminó expulsando a Saavedra. Profini estuvo cerca de anotar el segundo gol, cuando a los 34 minutos piso el área y cabeceó desviado.

EL TATENGUE AMPLIÓ LA VENTAJA



La pelota rebota en Paredes tras un centro de Tarragona y Unión le está ganando 2-0 a Gimnasia (M).





Era todo del Tate, que no lograba aumentar el resultado. Hasta que a los 40' Cristian Tarragona, de muy buen primer tiempo, se metió en el área por el sector izquierdo y metió un centro que se desvío en Luciano Paredes y la pelota terminó dentro del arco para decretar el 2 a 0. Unión fue muy superior a su rival estableció las diferencias que existen entre un equipo y otro, resolviendo rápidamente el desarrollo del partido.

El segundo tiempo de Unión y Gimnasia (M)

En el inicio del segundo tiempo, Unión salió decidido a buscar la goleada y estuvo cerca, ya que a los 2', Palacios picó en soledad y dentro del área sacó un remate al primer palo que Rigamonti desvío al córner. De ese tiro de esquina, Estigarribia cabeceó por arriba del travesaño. Posteriormente el que intentó fue Tarragona con un disparo desde afuera del área que contuvo el arquero visitante. Unión dominaba a voluntad y el tercer gol parecía estar al caer como consecuencia de las notorias diferencias entre un equipo y otro.

Unión Gimnasia de Mendoza Cristian Tarragona UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión seguía dilapidando chances para aumentar el resultado, ya que en cada contra tenía superioridad numérica. A los 15', el que llegó nuevamente a pisar el área rival fue Profini, quien terminó rematando cerca del ángulo izquierdo del arco visitante. El partido era un monólogo de Unión, que igualmente fallaba en la definición, dado que el trámite del partido le era muy favorable. A los 21 minutos, Leonardo Madelon movió el banco y mandó a la cancha a Emiliano Álvarez y Misael Aguirre para las salidas de Palacios y Vargas. Mientras que a los 26', el entrenador rojiblanco hizo ingresar a Santiago Grella y Agustín Colazo y los que salieron fueron Bruno Pittón y Tarragona.

El partido estaba planchado entre la tranquilidad de Unión y el impericia del elenco mendocino. Sin embargo, en un par de minutos, Unión aceleró y llegó al tercer gol: primero dispuso de dos chances que no pudo concretar con un remate de Santiago Grella que se fue al lado del caño y segundos después, Estigarribia remató al primer palo y atajó Rigamonti. En la acción siguiente, Mateo Del Blanco dentro del área fue derribado por Ulises Sánchez y Arasa decretó penal. A los 34', Estigarribia con un remate fuerte al medio se sacó la mufa para decretar el 3 a 0.

ESTIGARRIBIA MARCÓ EL 3-0 DE UNIÓN



De penal, el Tatengue estiró la ventaja ante Gimnasia (M) a los 34 del segundo tiempo.





Y si algo le faltaba al festival de Unión era un gol de Diego Díaz, quien a poco de ingresar peinó un centro de Emiliano Álvarez para decretar el 4 a 0 y despertar la ovación de loa hinchas quienes corearon su nombre.

DÍAZ ENTRÓ Y LIQUIDÓ EL PARTIDO PARA EL TATENGUE



Goleada de Unión ante Gimnasia (M).





No hubo tiempo para más después de muchísimo tiempo el Tate ganó, gustó y goleó. Festival del equipo para sumar su primer triunfo en el año ante un rival limitadisimo, al que le marcó las diferencias que se evidenciaron desde un comienzo. Está claro que los próximos rivales no serán tan endebles como Gimnasia de Mendoza, pero la realidad es que Unión cumplió y con creces respecto al resultado y al juego para festejo de sus hinchas.

Formaciones de Unión y Gimnasia (M)

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Goles: PT 3' Rafael Profini (U), ST 40' Luciano Paredes, en contra (U), ST 34' Marcelo Estigarribia, de penal (U) y 38' Diego Díaz (U).

Expulsado: PT 25' Franco Saavedra (G).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Gastón Monsón Brizuela