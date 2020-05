Unión: "El aburrimiento se convirtió en ansiedad"

Los futbolistas continúan entrenando en sus domicilios, algunos días lo hacen a través de la aplicación Zoom interactuando con sus compañeros y con el preparador físico y en otras oportunidades realizan ejercicios que les van acercando y que desarrollan de manera individual.

En pocos días se cumplirán dos meses de parate, por lo cual a medida que transcurre el tiempo crece la ansiedad de saber cuando podrán retomar las prácticas de manera normal. Aunque claro está cuando eso se confirme se llevará a cabo con todos los protocolos necesarios como consecuencia de la pandemia.

En diálogo con Radio Sol 91.5 el preparador físico de Unión Hugo Díaz brindó detalles respecto a la puesta a punto del plantel rojiblanco y además habló sobre el sentimiento que prima en los futbolistas teniendo en cuenta el prolongado tiempo sin tener contacto entre ellos.

"Algunos muchachos se mudaron, se fueron de los departamentos para irse a vivir a casas, eso es productivo, ya que cuentan con mayor espacio para realizar las tareas. Pero además los abastecimos de materiales, llevamos barras, mancuernas, inestables, bicicletas fijas, para que no se aburran y al mismo tiempo cambiar los patrones de movimientos", comenzó detallando.

"En esta etapa del entrenamiento estamos avanzamos, el aburrimiento se convirtió en ansiedad ya que está latente la vuelta a los entrenamientos. El país y en especial Santa Fe van llevando muy bien la lucha contra la pandemia, y la posibilidad de volver está más latente. Ahora le pasamos una planificación, estamos en la etapa de reajustar, la intensidad se incrementó para en caso de volver a entrenar estemos mejor parados", aseguró el PF.

Consultado respecto a si esta forma de entrenar puede servirles a los jugadores respondió: "Acá hay que pensar que es mejor que nada, es muy inespecífico el entrenamiento. Pero no hay otra opción, encima no tenemos cuerpo técnico, otros equipos hacen trabajos visuales, eso no lo puedo suplir porque no es mi rol. Igual comparto algunos documentales y lo vamos comentando con los jugadores".

"Yo soy preparador físico interino, puede pasar que el nuevo cuerpo técnco prescindan de mi rol. Pero la realidad es que la incertidumbre es tremenda, ya que no puedo planificar demasiado al no conocer la característica del preparador físico que vendrá. De todos modos, estamos abarcando todos los aspectos que se pueda, cosa que el cuerpo técnico que llegue tenga al plantel de la mejor forma posible", indicó.

Por último cuando le preguntaron cuántos días se necesitarían para una puesta a punto y comenzar a juguar dijo: "La pretemporada debería ser como mínimo de cuatro semanas, por el tiempo de parate. Por allí no es tan dificil que puedan volver a jugar, pero con este parate el tema es la seguidilla de partidos por la inactividad. Quizás el primer partido que jueguen no lo sientan, pero sí lo sentirán con la seguidilla de partidos".