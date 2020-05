Nicolás Mazzola: "Me encantaría seguir jugando en Unión"

En enero del 2019 Nicolás Mazzola se sumó a Unión a préstamo y por un año y medio. En consecuencia, su contrato vence el 30 de junio. Si bien no marcó muchos goles, el delantero marcó dos inolvidables, el primero de ellos fue nada menos que en el debut internacional de Unión ante Independiente del Valle. Y el segundo nada menos que en el Clásico para el triunfo ante Colón por 1-0.

En total disputó 27 partidos con la camiseta rojiblanca, convirtiendo cinco tantos. Sin embargo, en su mejor momento en el partido con Banfield sufrió la fractura del maxilar y debió ser operado. Eso le llevó un tiempo de recuperación y en el inicio del 2020 no volvió en su mejor nivel.

En diálogo con TNT Sports, Mazzola reveló su deseo de continuar ligado a Unión a partir del segundo semestre y además contó de qué manera viene llevando adelante los entrenamientos. Por otra parte expresó que en estos días hablará con su representante para tener mayores precisiones sobre su futuro.

"Estamos trabajando con Hugo Díaz que fue parte del cuerpo técnico de Leo, pero es profe del club. Lo hacemos a través de la aplicación Zoom, porque entrenamos algunos días a nivel grupal. Y otros días entrenamos de manera individual. Soy optimista y creo que el mes que viene podríamos arrancar a entrenar de forma normal", expresó en el inicio de la charla.

Unión 2 independiente Del Valle (Ecu) 0 Copa Sudamericana

Respecto la incertidumbre por la llegada del nuevo entrenador luego de la renuncia de Leonardo Madelón dijo: "Hay muchos rumores sobre el nuevo técnico. Pero el club lo está tomando con mucha calma por esta situación, pero además por una cuestión económica. Y nosotros entrenando desde donde nos toca y esperando la vuelta",

Consultado por su futuro el Tanque manifestó: "Todavía no se habló, en estos días tengo que charlar con mi representante, pero igualmente está todo parado y esta situación genera incertidumbre en los clubes y en los jugadores. En estos días hablaré con mi representante para ver como vamos encaminando el tema del contrato para no quedar sin trabajo",

Y acto seguido no dudó: "Estoy muy cómodo acá, me encontré con un club super ordenado, me tocó vivir situaciones espectaculares desde que llegué al club, mi familia está muy cómoda en Santa Fe, por lo cual me encantaría continuar en Unión. Pero eso se tiene que charlar, hay que ver que piensa el club y a partir de ahí darle un cierre, pero yo estoy contento acá y me gustaría seguir, pero tenemos que esperar un poquito más".

Nicolás Mazzola (1-0) Unión SF vs Colón SF | Fecha 9 - Superliga Argentina 2019/2020

Ya en el final se refirió a la situación que atraviesa el fútbol y al conflicto entre Agremiados y AFA "Todos pasan por situaciones distintas, hace poco Jony (Bottinelli) fue muy claro, todos deberíamos resignar algunas cosas y pensar en un bien común. Acá no pasa por lo que gana cada jugador, sino también por los proyectos, está el de Primera División que gana mucho dinero y el del Ascenso que la tiene que pelear", aseguró.

Para finalizar "Hay que buscar un equilibrio, sobre todo por los futbolistas del Ascenso en donde se sienten mas los golpes. A mí me tocó estar ahí y es muy diferente a Primera División. Debemos sentarnos a dialogar, que justamente no es lo que está pasando, pero hay que buscar una solución rápidamente".