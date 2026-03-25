Unión, entre el golpe en Varela y la necesidad de reacción inmediata

La derrota ante Defensa y Justicia dejó secuelas en el plantel de Leonardo Madelón. Con dudas futbolísticas y anímicas, Unión apunta a la Copa Argentina como punto de inflexión.

El impacto todavía resuena. La caída por 2-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela no fue una derrota más para Unión . Fue un golpe directo al ánimo, a la confianza y a un momento que parecía encaminarse hacia la consolidación.

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El equipo de Leonardo Madelón tenía todo a favor: jugó más de un tiempo con un hombre de más por la expulsión de Rubén Botta, llegaba con una racha positiva y la posibilidad concreta de dar un paso firme rumbo a los playoffs del Torneo Apertura. Sin embargo, terminó dejando una imagen opaca y preocupante.

Unión, de la ilusión al desconcierto

El contraste es fuerte. Unión venía de tres triunfos consecutivos ante Aldosivi, Sarmiento e Instituto, y de rescatar empates valiosos frente a Independiente y Boca. Esa serie lo había acomodado en la tabla y lo posicionaba como protagonista.

Pero lo sucedido en Varela cambió el escenario. La derrota no solo cortó la racha, sino que lo dejó condicionado en la pelea por meterse entre los clasificados. Hoy, el equipo aparece en el lote de los últimos que estarían ingresando a los playoffs, con margen cada vez más estrecho.

Errores, rendimientos bajos y fragilidad

Más allá del resultado, lo que más inquieta es la forma. Unión volvió a mostrar falencias defensivas marcadas y una preocupante falta de solidez colectiva.

El primer tiempo fue un anticipo de lo que vendría: el equipo sufrió ante cada avance rival, con Juan Gutiérrez como figura que exigió constantemente a Matías Mansilla, uno de los pocos puntos altos.

Unión Defensa.jpg Unión quedó expuesto con una desconcertante actuación ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Prensa Unión

Las espaldas de Mateo Del Blanco fueron un sector vulnerable, aunque también volvió a ser una de las principales vías de ataque. En ese contexto, Lautaro Vargas quedó envuelto en el desorden general y no logró afirmarse.

En el mediocampo, Maizon Rodríguez tuvo una actuación muy floja y quedó señalado en el gol de Lucas Souto, al habilitar a los rivales tras el preciso envío de Aaron Molinas. Rafael Profini alternó aciertos y errores, mientras que Mauro Pittón firmó una de sus producciones más bajas.

Ataque sin peso y banco sin respuestas en Unión

En ofensiva, Unión nunca logró inquietar con claridad. Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona no lograron imponerse, y el equipo extrañó demasiado a Julián Palacios, ausente por lesión.

Por los costados, Augusto Solari no consiguió convertirse en una alternativa confiable, mientras que Brahian Cuello fue de mayor a menor.

A esto se suma otro aspecto que empieza a repetirse: los cambios no logran modificar el rumbo. Existe una marcada diferencia entre titulares y suplentes, algo que quedó nuevamente expuesto.

El desafío: levantar cabeza

En medio del parate por la fecha FIFA de la Selección Argentina, Unión busca recomponerse y reenfocarse. El próximo objetivo será el debut en Copa Argentina ante Agropecuario de Carlos Casares, el lunes a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Allí, Madelón recuperará a Palacios, una pieza clave en el funcionamiento ofensivo y una de las grandes esperanzas para cambiar la cara del equipo.

La pregunta que sobrevuela en Santa Fe es clara: ¿fue lo de Varela un accidente o el inicio de una caída? La respuesta comenzará a delinearse en Rosario, en un partido que puede marcar un quiebre anímico y futbolístico para un Unión que necesita reaccionar.