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Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

Adrián Adrover, DT de Agropecuario, puso el foco en la Primera Nacional en la previa del cruce por Copa Argentina frente a Unión.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 11:26hs
Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Mientras Unión se prepara con todo para su debut en la Copa Argentina, del otro lado hay una mirada más medida. Adrián Adrover, DT de Agropecuario de Carlos Casares, fue claro al analizar el choque del próximo lunes a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

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“Es un partido muy lindo, pero no es el más importante que vamos a jugar”, afirmó en diálogo con UNO 106.3, marcando la prioridad de su equipo: la competencia en la Primera Nacional.

La prioridad está en el torneo para Adrover y Agropecuario

El conjunto de Carlos Casares afronta una seguidilla exigente, con tres partidos en apenas ocho días. En ese contexto, el entrenador no dejó lugar a dudas sobre el orden de prioridades.

“Los dos partidos más importantes son los del torneo, contra Ciudad Bolívar y Tristán Suárez. En el medio tenemos a Unión, que es el más atractivo, pero no el principal”, explicó.

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Incluso, dejó una reflexión que marca el presente del club: “Si queremos jugar muchas veces contra equipos como Unión, tenemos que ascender”.

Condicionantes y planificación para el duelo ante Unión

La cercanía entre compromisos también influye en la planificación. Agropecuario jugará el viernes por la Primera Nacional y apenas tres días después afrontará el duelo copero.

“Tenemos que ver cómo terminan los jugadores después del partido con Bolívar para definir el equipo”, señaló Adrover, dejando abierta la posibilidad de rotaciones.

A esto se suma el desgaste acumulado por los viajes: “Venimos de hacer 16 horas de ida y 16 de vuelta, y eso también pesa. Pero el equipo va a llegar bien”.

Respeto por Unión

Más allá de la postura, el DT no escatimó elogios para el rival. Reconoció el buen presente del Tatengue y el nivel de sus futbolistas.

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Adrián Adrover, entrenador de Agropecuario, sabe de la importancia del partido ante Unión, pero la prioridad está en la Primera Nacional.

“Es un equipo importante, con historia, que está jugando bien. Tiene delanteros y laterales de muy buen nivel, es un conjunto completo”, analizó.

Aun así, dejó en claro que su equipo competirá: “El fútbol es muy parejo y es un solo partido. Nosotros también tenemos la ilusión de pasar”.

Un plantel corto, pero competitivo

Adrover también hizo hincapié en la conformación de su equipo, con un plantel sin demasiada extensión, pero con paridad interna. “No me gustan los planteles largos, pero sí los parejos. Vamos a presentar un equipo competitivo”, aseguró.

Además, valoró la mezcla de experiencia y juventud dentro del grupo, con nombres de trayectoria que acompañan a jugadores en crecimiento.

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Por último, el entrenador analizó la Primera Nacional, a la que definió como “muy pareja y competitiva”, destacando que el armado de los equipos lleva tiempo y que la clave está en la resistencia.

“Los procesos no son lineales. Hay muchos jugadores nuevos, hay que ensamblar, generar confianza. Eso lleva tiempo”, explicó.

De cara al lunes, Agropecuario llegará con la cabeza dividida entre la urgencia del campeonato y el atractivo de medirse ante un rival de Primera. Del otro lado, Unión sabe que no puede relajarse: enfrente tendrá un equipo que, aun con prioridades claras, promete dar pelea.

Unión Agropecuario Adrián Adrover
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