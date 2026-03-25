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La agenda de partidos que Unión deberá afrontar en abril por el Torneo Apertura

A falta de la confirmación oficial, Unión ya conoce el cronograma de los próximos cuatro partidos que disputará por el Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 09:45hs
Unión ya maneja la agenda de los próximos cuatro partidos que jugará por el Torneo Apertura.

Prensa Unión

Unión ya maneja la agenda de los próximos cuatro partidos que jugará por el Torneo Apertura.

Este fin de semana no habrá fútbol en Primera División debido a que se desarrolla la fecha FIFA. Por ese motivo, el Torneo Apertura se reanudará en abril y Unión cuenta con un posible cronograma de los próximos cuatro partidos que jugará.

Si bien resta la confirmación oficial, la dirigencia rojiblanca junto con el cuerpo técnico ya tienen en carpeta, los días en los que disputarán los encuentros correspondientes a la fecha 13, 14, 15 y 16.

El probable cronograma del Tate

Fecha 13: Viernes 3/4 vs. Riestra (L)

Fecha 14: Sábado 11/4 vs. Estudiantes (V)

Fecha 15: Viernes 17/4 vs. Newell’s (L)

Fecha 16: Lunes 27/4 vs. Vélez (V)

Por su parte, queda pendiente la fecha en la que se jugará el encuentro pendiente ante Talleres en el que Unión será local. Ese cotejo correspondiente a la 9° fecha y que fue suspendido por el paro que decretó AFA, se disputaría en los primeros días de mayo.

Unión partidos FIFA
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