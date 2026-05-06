Palacios, confiado en Unión: "Estamos a cuatro partidos de algo muy grande"

Julián Palacios derrochó confianza y optimismo en Unión de cara a la segunda fase del Apertura, con Independiente Rivadavia como primer escollo.

En la antesala de un partido que puede marcar el rumbo del semestre, Unión ya vive con intensidad el cruce de octavos de final del Torneo Apertura. El próximo sábado a las 21.30, en el Bautista Gargantini, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Independiente Rivadavia con la ilusión intacta, y con Julián Palacios como una de sus voces más representativas.

El volante, de buen presente y cada vez más determinante en el funcionamiento rojiblanco, dejó en claro que el equipo llega con convicción más allá de haber clasificado en la última fecha. “No hay fortuna. Venimos haciendo un buen trabajo desde el semestre pasado. Esto es continuidad, no cambia nada haber entrado esperando un resultado”, afirmó tras el entrenamiento abierto en Casa Unión, donde trabajó Melani Rosas para UNO Santa Fe y UNO 106.3.

Para Palacios, para Unión se viene un nuevo torneo, sin perder la identidad

Para Palacios, los playoffs abren una instancia distinta, pero no implican cambiar la esencia. “Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que estar tranquilos y sacar nuestras fortalezas. Ser un equipo duro, como en las primeras fechas”, explicó, remarcando la importancia de sostener la identidad en un formato donde no hay margen de error.

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En ese sentido, el mediocampista no esquivó el análisis del rival: “Son los mejores o de los mejores del torneo. Estos partidos me gustan, nos motivan. Vamos a dejar todo para poner a Unión lo más alto posible”. La Lepra mendocina aparece como una prueba exigente, pero también como una oportunidad.

La clave: detalles y equilibrio

El propio Palacios hizo foco en lo que considera determinante en este tipo de cruces: “Hay que pulir detalles. Van a ser partidos largos, hay que saber jugarlos, regular las energías y estar todos preparados”. En esa línea, también remarcó la necesidad de encontrar equilibrio durante los 90 minutos, algo que el equipo mostró de manera irregular en la fase inicial.

Además, descartó que el desgaste del rival por su participación en la Copa Libertadores sea un factor clave: “El jugador quiere jugar siempre. Eso del cansancio es un mito”.

Gol, confianza y un sueño compartido

En lo personal, Palacios atraviesa un momento de crecimiento, con mayor llegada al área y aporte goleador. “Era algo que me faltaba. Leo (Madelón) me dio ese plus, pero también es confianza de mis compañeros”, destacó.

Pero más allá de lo individual, el mensaje fue claro y colectivo: “El que no sueña, tiene que dedicarse a otra cosa. Queremos hacer historia. Estamos a cuatro partidos de algo muy grande”.

Unión, una familia que busca dar el golpe

Sobre el cierre, el volante dejó una reflexión que resume el espíritu del plantel: “Unión es una familia. Tenemos que estar todos unidos, desde adentro y desde afuera. Cuando eso pasa, las cosas se encaminan”.

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Con esa premisa, el Tatengue se prepara para un desafío determinante, con la ilusión de dar el golpe en Mendoza y seguir avanzando en un torneo que no da segundas oportunidades.

La palabra de Julián Palacios tras el entrenamiento en Casa Unión