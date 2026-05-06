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Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

Colón celebró sus 121 años con una fiesta multitudinaria, pero llamativamente Unión no lo saludó en redes por segundo año consecutivo

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 14:28hs
Por segundo año en fila, Unión no saludó a Colón por su aniversario

El 5 de mayo volvió a teñirse de rojo y negro para Colón. En sus 121 años de vida, el Sabalero armó una verdadera fiesta en su sede, con una convocatoria imponente que reflejó la fidelidad de su gente. Un amor que no entiende de categorías, resultados ni contextos, y que se mantiene intacto con el paso del tiempo.

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Sin embargo, en medio de los festejos, hubo un detalle que no tardó en instalarse entre los hinchas: la ausencia del saludo de Unión. El clásico rival optó por el silencio, una postura que ya no sorprende, pero que igualmente genera repercusiones.

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Un gesto que ya marca tendencia entre Colón y Unión

No se trata de un hecho aislado. En 2025, el Tate tampoco había enviado un mensaje institucional por el aniversario rojinegro, y este 2026 repitió la conducta. Todo indica que podría tratarse de una decisión sostenida en el tiempo.

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La situación contrasta con lo ocurrido el pasado 15 de abril, cuando Colón sí saludó públicamente a Unión por su cumpleaños. Aquella interacción generó un lindo y pasional intercambio en redes sociales, celebrado por muchos como un guiño de convivencia dentro de la histórica rivalidad santafesina.

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Mientras Colón ponía toda su energía en celebrar junto a su gente, Unión centró sus publicaciones en el aniversario del IPEI, dejando de lado cualquier mención al Sabalero. Una elección que, aunque válida desde lo institucional, no pasó inadvertida en el mundo futbolero local.

Colón aniversario Unión
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