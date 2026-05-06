Mansilla baja un mensaje claro en Unión: "Hay que sacar la ansiedad y jugar con calma"

Matías Mansilla se refirió a cómo tiene que encarar Unión la fase final del Torneo Apertura, donde empezará visitando a Independiente Rivadavia.

En la antesala de un partido decisivo, Unión afina detalles y también trabaja en lo mental. Tras el entrenamiento abierto de este miércoles en Casa Unión, el arquero Matías Mansilla tomó contacto con la prensa y dejó definiciones que reflejan el momento del equipo de cara al cruce de octavos de final del Torneo Apertura.

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El guardameta rojiblanco hizo foco en uno de los aspectos clave de la semana: la ansiedad. “Tratamos de transmitirle tranquilidad a los chicos, sobre todo a los que no tienen tantos partidos de este calibre. Hay que bajar un poco la ansiedad y enfocarse en lo que puede pasar en el partido”, explicó en diálogo con los medios, donde Melani Rosas estuvo por UNO Santa Fe y UNO 106.3. En ese sentido, valoró que el plantel llega con una base importante: “Muchos ya tienen la experiencia del torneo pasado, así que estamos a tono”.

Identidad y confianza, las claves de Unión según Matías Mansilla

Mansilla también puso en valor el recorrido del equipo en la fase regular, más allá de haber asegurado la clasificación sobre el final. “Lo que nos trajo hasta acá fue nuestra manera de jugar. Nunca renunciamos a nuestra identidad y fuimos de igual a igual a todas las canchas”, remarcó.

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Aunque reconoció que comienza una instancia diferente, el arquero fue claro: “Hoy empieza otro torneo, pero llegamos con una base que es muy importante. El hincha se sintió identificado con el equipo y eso también nos deja tranquilos”.

Un partido que se juega distinto

Sobre el formato de eliminación directa, Mansilla anticipó un desarrollo más cerrado: “En esta fase todos los equipos se resguardan un poco más. Hay más precauciones porque es un partido donde puede pasar cualquier cosa”. Aun así, descartó cambiar la esencia: “No vamos a renunciar a nuestra identidad, pero sí buscar más equilibrio”.

En ese análisis, también se refirió al rival y a su potencial ofensivo: “Sabemos que tienen delanteros de jerarquía y buen recambio. Es un equipo con mucho poder ofensivo, pero nosotros también tenemos lo nuestro”.

El plan de Unión y la ilusión intacta

Consultado sobre cómo imagina el encuentro, el arquero dejó en claro que Unión no saldrá a especular: “Lo peor que podemos hacer es meternos atrás. Vamos a ir a buscar la clasificación como lo hicimos durante todo el semestre”.

Además, no descartó la posibilidad de una definición por penales, aunque prefirió enfocarse en resolverlo antes: “Es una posibilidad, pero ojalá lo podamos ganar en los 90”.

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Finalmente, Mansilla apeló a la mesura a la hora de hablar de objetivos: “No hay que pensar en salir campeón ahora, sino en ir partido a partido”. Y destacó el respaldo del hincha: “Agradecerles porque nos acompañaron todo el semestre. Ojalá el sábado podamos darles una alegría”.

Con serenidad, confianza en la idea y el respaldo de su gente, Unión se prepara para un duelo determinante, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

La palabra de Matías Mansilla tras el entrenamiento de Unión