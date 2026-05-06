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Polémica sin contexto en Unión: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

El presidente de Unión, Luis Spahn, habló en tono irónico sobre Independiente Rivadavia, pero varios medios replicaron sus dichos como una descalificación y generaron ruido en la previa del cruce de octavos.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 12:32hs
Polémica sin contexto en Unión: la frase de Spahn que se malinterpretó en Mendoza

Prensa Unión

En la antesala del partido entre Unión e Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura, una frase de Luis Spahn encendió una polémica que, con el correr de las horas, dejó más en evidencia un problema de interpretación que una declaración conflictiva en sí misma.

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El presidente rojiblanco fue consultado sobre el rival y, en un tono claramente distendido, acompañado por una sonrisa, deslizó que se trataba de “un rival accesible”. Sin embargo, lejos de tomarse en ese contexto, varios medios mendocinos, incluso locales, replicaron la frase como una provocación directa, generando reacciones entre los hinchas de la Lepra.

Portales como mendozatoday, mdzol y eleditormendoza titularon en esa línea: “Las picantes declaraciones del presidente de Unión que enardecieron a los hinchas de la Lepra”, “El presidente de Unión le bajó el precio a la Lepra” o “tildó el cruce como accesible”. En todos los casos, se omitió el tono irónico con el que Spahn respondió, lo que terminó desvirtuando el sentido original de sus palabras.

El contexto que faltó por las declaraciones del presidente de Unión

Quienes siguieron la declaración completa coinciden en que no hubo una intención de minimizar al rival. Por el contrario, el propio Spahn reconoce puertas adentro el presente de Independiente Rivadavia, que no solo fue el mejor equipo de la fase regular del Apertura, sino que además atraviesa un gran momento internacional en la Copa Libertadores.

Incluso, la Lepra mendocina viene de conseguir resultados de alto impacto, como su reciente triunfo ante Fluminense en el Maracaná, lo que refuerza la idea de que se trata de un rival de cuidado y jerarquía.

Cuando el título pesa más que la declaración

Lo ocurrido vuelve a poner en discusión una práctica frecuente: la descontextualización de frases para generar impacto. En este caso, una respuesta irónica terminó convertida en un supuesto menosprecio que alimentó una polémica innecesaria en la previa de un partido importante.

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En tiempos donde la inmediatez muchas veces le gana al análisis, el episodio deja en evidencia cómo una interpretación parcial puede escalar rápidamente y modificar el clima alrededor de un evento deportivo.

Mientras tanto, Unión se enfoca en lo verdaderamente importante: el partido del sábado en Mendoza, donde no hay lugar para ironías ni interpretaciones, sino para fútbol en estado puro.

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