Unión la peleó, pero pagó caro el mal primer tiempo y se despidió con aplausos del Clausura

En un colmado 15 de Abril, Unión cayó 2-1 ante Gimnasia (LP) y quedó fuera del Clausura. Fin de la ilusión tras un semestre donde se animó a ser protagonista

En un colmado 15 de Abril, Unión no estuvo en su mejor noche, perdió este lunes 2-1 ante Gimnasia (LP) y quedó eliminado del Clausura . El Tate pagó caro un mal primer tiempo, donde se fue perdiendo por los goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez. Descontó con Cristian Tarragona en el inicio del complemento, pero no alcanzó.

Los primeros 15 minutos de Unión fueron aceptables, al punto tal que en el arranque Agustín Colazo, dentro del área, remató y la pelota se desvío en un jugador de Gimnasia para que la pelota se vaya al córner. De ese tiro de esquina llegó un tiro de Mateo Del Blanco que se fue apenas por arriba del travesaño.

A los 9', el que remató sin potencia ni dirección fue Lautaro Vargas dentro del área, luego de una buena jugada colectiva, pero Nelson Insfrán no tuvo problemas en contener el balón. Unión tenía la pelota y buscaba por los costados para terminar en centros al área ante un rival que replegaba y apostaba por la contra.

A los 15', Mauricio Martiínez probó de media distancia, pero Insfrán, bien plantado, contuvo el disparo sin dar rebote. Cuando Unión era más, llegó el gol del Lobo a los 18 minutos, cuando Alejandro Piedrahita llegó al fondo, metió un centro que Matías Tagliamonte no logró atrapar, Manuel Panaro capturó el rebote para empujar la pelota y establecer el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993128074008014940&partner=&hide_thread=false ¡EL LOBO GOLPEÓ EN SANTA FE! Panaro anota el 1-0 de Gimnasia ante Unión.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/89x8IWO3Cz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2025

El gol golpeó a Unión, que ya no fue el mismo y, a los 24 minutos, el visitante golpeó nuevamente con un tiro de esquina desde la izquierda y el anticipo de cabeza de Enzo Martínez para el 2 a 0. Gimnasia en dos llegadas ganaba 2 a 0 y sorprendía a Unión, que arrastraba una racha de cuatro vallas invictas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993130209231642898&partner=&hide_thread=false ¡EL LOBO VOLVIÓ A GOLPEAR! Enzo Martínez anota el 2-0 de Gimnasia ante Unión en Santa Fe.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/WSk1HmQeWC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2025

El Tate fue a buscar el descuento pero sin ideas, apurado y falto de claridad, errando pases y jugando presionado. En el final, Cristian Tarragona alcanzó a rematar cayéndose luego de picar al vacío y ganarle en velocidad a un defensor. No hubo tiempo para más, Unión arrancó bien pero después del primer gol de Gimnasia se derrumbó y ya no tuvo argumentos como para, al menos, descontar. Un primer tiempo impensado en el que el Lobo hizo un culto a la eficacia y luego se defendió de manera ordenada.

El segundo tiempo de Unión y Gimnasia

Para arrancar el segundo tiempo, Leonardo Madelon mando a la cancha a Nicolás Palavecino por el inexpresivo Franco Fragapane. El Tate llegó rápido al descuento, con un verdadero golazo de Cristian Tarragona a los 8', cuando dentro del área, ensayó una estupenda chilena para alcanzar el 2-1. El partido era frenético porque Unión iba y Gimnasia respondía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993141840561029574&partner=&hide_thread=false ¡EL TATE DESCONTÓ CON UN GOLAZO! Formidable chilena de Tarragona para el 1-2 de Unión ante Gimnasia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/tvL9zD4bsT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2025

A los 12', Marcelo Torres enganchó dentro del área y sacó un remate que superó a Tagliamonte, pero Maizon Rodríguez en la línea despejó el balón en lo que hubiera sido el tercero de Gimnasia. En la acción siguiente lo tuvo Unión, cuando Colazo definió a la carrera y casi se da el gol en contra, aunque terminaron despejando en la línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993142915980230678&partner=&hide_thread=false MILAGROSA SALVADA PARA QUE UNIÓN SIGA CON VIDA ANTE GIMNASIA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/R64NKf03qd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025

A los 18', Madelón realizó tres variantes: adentro Augusto Solari por Martínez, Emiliano Álvarez por el lesionado Vargas y Marcelo Estigarribia en lugar de Colazo. Después esos minutos intensos, el partido se planchó. Gimnasia comenzó a hacer tiempo y a cortar el juego. Los cambios en Unión no entraron bien. El partido se jugaba como quería el Lobo y el Tate ya no tenía ese empuje que había mostrado después del descuento.

Buscando mayor presencia en el área, a los 32', Madelón mando a la cancha a Diego Díaz para la salida de Julián Palacios y así atacar con tres puntas. A los 34' lo pudo empatar Unión cuando Estigarribia ganó de arriba y asistió a Díaz quien, dentro del área, sacó un remate de derecha que rebotó en el caño izquierdo. En esa acción se fue la ilusión de Unión de llegar al empate. Pagó muy caro su falta de eficacia y lo mal que marcó ofreciendo muchas ventajas.

Una decepción para el Tate, que llegó a esta instancia luego de protagonizar una muy buena campaña, pero que en el primer mata mata quedó eliminado. Aún así, la gente lo despidió con algunos aplausos a un equipo que cumplió con su objetivo primario, pero que una vez más no pudo dar el salto y se quedó con las manos vacías.

Formaciones de Unión y Gimnasia (LP)

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Ariel Penel.