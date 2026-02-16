Unión mantuvo la base, pero el equipo no arranca y los resultados no son buenos

Union finalizó 2° en la Zona A del Torneo Clausura 2025. Para este 2026, se mantuvo la base, hubo pocos retoques, pero el nivel del equipo está lejos de lo deseado

Unión tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado, pero está en deuda, tanto en el juego como en los resultados.

Para este comienzo del 2026, Unión mantuvo la base del plantel que había finalizado 2° en la Zona A del Torneo Clausura 2025, sumando 25 puntos y cosechando apenas tres derrotas en 16 partidos.

Y si bien el equipo quedó eliminado en octavos de final ante Gimnasia de La Plata, lo cierto es que e l balance del segundo semestre del 2025 fue muy positivo por la campaña protagonizada.

Por lo cual, la expectativa para este inicio de año, era mantener la regularidad con la que había finalizado el Torneo Clausura, dado que había mantenido la base, realizando pocos retoques.

De hecho, de la formación titular que terminó el 2025, apenas se fueron dos futbolistas (Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez) y los que están jugando ahora no son menos.

Al punto tal, que Matías Mansilla es de los puntos altos que mostró Unión, demostrando seguridad y aplomo. En tanto que Rafael Profini, no es menos que Caramelo Martínez. Además, llegó Lucas Menossi, para reforzar esa posición en la cancha.

Sin embargo, la realidad indica que el equipo no arranca y los resultados así lo demuestran. El Tate apenas sumó cinco puntos sobre 15, con una victoria, dos derrotas y dos empates, jugando tres cotejos como local, con una efectividad del 33%.

Es cierto que ante San Lorenzo mereció ganar, pero lo concreto es que de los cinco partidos que jugó, en tres no marcó goles, evidenciando falta de contundencia. La excepción fue el encuentro ante Gimnasia de Mendoza, anotando cuatro goles.

En el Clausura 2025, Unión en las primeras cinco fechas, había sumado ocho puntos, tres más que en el actual Torneo Apertura, con dos victorias, dos empates y una derrota.

Pero ese arranque fue más complejo, enfrentando a Estudiantes, Boca, Tigre, Argentinos Juniors e Instituto, pero además, jugando tres encuentros fuera del 15 de Abril.

En consecuencia, este inicio está lejos de lo deseado. El equipo debe mejorar y el DT encontrar variantes, para retomar la senda de los resultados positivos.